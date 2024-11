Endlich: Heute kommt ein Fantasy-Abenteuer zu Netflix, auf das wir 7 Jahre warten mussten

Netflix' neuste Fantasy-Reise führt eine Prinzessin auf die schwierige Mission, ihre Eltern von einem Monster-Fluch zu erlösen. Regie führte ein kreativer Kopf, der schon Shrek zum Leben erweckte.

Am heutigen Freitag, dem 22. November 2024, startet bei Netflix ein Fantasyfilm, der viele Jahre vorbereitet wurde. Nun ist Spellbound endlich da, um euch mit fernen Königreichen, Monster-Verwandlungen und wehrhaften Prinzessinnen zu verzaubern.

Von Shrek-Regisseurin: Worum geht's in Netflix' Fantasy-Abenteuer Spellbound?

Die Königstochter Ellian hat in Netflix Fantasyfilm Spellbound ein Problem: Ein dunkler Zauberspruch hat ihre Eltern, König Solon und Königin Ellsmere, in Ungeheuer verwandelt. Damit geht eine Bedrohung ihrer gesamten Heimat einher. Um ihre Familie von dem scheinbar unumkehrbaren Fluch zu befreien, begibt die Prinzessin sich mit den Monstern auf eine epische Reise, an deren Ende hoffentlich die Rettung des Reichs und die Rückverwandlung ihrer Eltern steht.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Spellbound ansehen:

Spellbound - Trailer (Deutsch) HD

Vicky Jenson, die 2001 zum Regie-Duo von Shrek - Der tollkühne Held gehörte, knöpft sich in Netflix' Spellbound erneut Verzauberungen und (scheinbare) Monster in einer animierten Märchenwelt vor. Im englischen Original erwecken berühmte Sprecher:innen ihre Figuren zum Leben: Nicole Kidman und Javier Bardem sprechen das Königspaar. Der Hauptfigur leiht Rachel Zegler (West Side Story, Die Tribute von Panem) ihre Sprech- und Singstimme. Für die Musik sorgte der renommierte Disney-Komponist Alan Menken (Die Schöne und das Biest).

Netflix-Fantasy: Hinter Spellbound liegt eine lange Entstehungsgeschichte

Spellbound blickt auf eine lange Produktionsgeschichte zurück, die sich durch die Corona-Panemie und andere Faktoren immer wieder verzögerte: Bereits 2017 war das Fantasy-Projekt angekündigt worden. Aus der geplanten Veröffentlichung 2019 durch Paramount wurde allerdings nichts und auch der zum Streamer Apple TV+ gewechselte Start im Jahr 2022 kam nicht zustande. Trotzdem arbeitete Skydance Animation (Luck) weiter an der US-amerikanisch-spanischen Co-Produktion.

Sieben Jahre nachdem die Öffentlichkeit das erste Mal von Spellbound erfahren hatte, startet der Fantasyfilm nun bei Netflix. Dabei hat er im Laufe seiner Entstehung schon zwei vorige Titel ausprobiert und wieder verworfen: Bevor das Abenteuer bei seinem endgültigen Namen Spellbound ("Verzaubert") landete, hieß der Film nämlich erst Split ("Gespalten") und dann The Unbreakable Spell ("Der unbrechbare Zauber").