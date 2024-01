Steven Spielberg hat einen der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 6 Jahre gedreht und jetzt wird er Realität

Mit Ready Player One hat Steven Spielberg einen Sci-Fi-Kracher gedreht, der den Virtual Reality-Trend auf die Spitze treibt. Jetzt soll das Spektakel zur realen Erfahrung werden.

Die Entwicklung von Virtual Reality-Erfahrungen könnte unsere Zukunft maßgeblich prägen. In den letzten Jahren legte Trend um VR-Brillen immer weiter zu. In seinem Sci-Fi-Blockbuster Ready Player One hat Steven Spielberg die VR-Erfahrung in der nahen Zukunft schon mal auf die Spitze getrieben. Jetzt soll das Science-Fiction-Spektakel zur erfahrbaren Realität werden.

Spielbergs Sci-Fi-Film soll zur Metaverse-Erfahrung werden

Wie Variety berichtet, soll aus Ready Player One ein Metaverse entstehen, das Spielbergs Film in ein Virtual Reality-Erlebnis verwandelt. Hinter dem Plan steckt die Firma Futureverse, die zusammen mit Ready Player One-Buchautor Ernest Cline und Filmproduzent Dan Farah das neue Studio Readyverse Studios gründet.

Zusammen mit dem Studio Warner Bros. Discovery, das Spielbergs Sci-Fi-Blockbuster vertrieben hat, soll Ready Player One das erste große Readyverse-Projekt werden. Details dazu gibt es noch nicht. Ersten Beschreibungen zufolge soll es sich um eine Community-basierte Erfahrung mit Virtual- und Augmented-Reality-Elementen handeln. Wann das VR-Erlebnis gestartet werden soll, ist noch nicht bekannt.

Ready Player One verwandelt VR-Trend in ein Sci-Fi-Abenteuer mit unzähligen Referenzen

Spielbergs Adaption von Ernest Clines Roman spielt in der nahen Zukunft, wo das gigantische Multiplayer-Simulationsspiel OASIS als Plattform zur Flucht aus der dystopischen Realität einlädt. Dabei ist Ready Player One vollgestopft mit Popkultur-Referenzen, zu denen unter anderem Zurück in die Zukunft, King Kong, Shining und Der Gigant aus dem All gehören.



