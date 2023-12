Der größte Sci-Fi-Film des letzten Jahres mit über 350 Millionen Budget: Das ist die beste Fassung fürs Heimkino

Mit über 2 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis weltweit ist diese Sci-Fi-Megaproduktion der dritterfolgreichste Film überhaupt und wir stellen euch die beste Fassung für euer Heimkino vor.

Avatar 2: The Way of Water ist mit einem Einspielergebnis von rund 2,3 Milliarden US-Dollar bei einem Budget von schätzungsweise 350 bis 450 Millionen US-Dollar fast so eine große Erfolgsnummer geworden wie Avatar - Aufbruch nach Pandora und kostete deutlich mehr. Letztlich musste sich die Fortsetzung seinem Rekordhalter-Vorgänger an den Kinokassen geschlagen geben, ebenso wie Avengers 4: Endgame.



Bevor Avatar 3 in gut zwei Jahren in die Kinos kommt, könnt ihr euch die Steelbook-Edition mit 4K-Blu-ray und Bonus-Disc nebst allerhand Zusatzmaterial als die beste Fassung fürs Heimkino bei Amazon sichern *. Wer noch einen 3D-Fernseher hat, greift derweil zur 3D-Version *. Wahlweise stehen auch die günstigere 4K-Standard-Edition * ohne Steelbook, ebenso wie die Blu-ray * oder die DVD-Fassung * zur Auswahl.



Darum geht es in dem Science-Fiction-Film von James Cameron

Nachdem die meisten feindlichen Menschen von Pandora vertrieben wurden, ist für ein paar Jahre Ruhe bei den Ureinwohnern der Na’vi eingekehrt. Der frühere Mensch Jake Sully (Sam Worthington) hat sich bei seinem neuen Volk eingelebt und mit Neytiri (Zoe Saldana) eine Familie gegründet.



Doch die menschlichen Invasoren bleiben dem Planeten nicht auf Dauer fern und der Kampf gegen die Ausbeuter geht weiter, während zugleich die Jagd auf den "übergelaufenen" Sully und damit auch auf seine Familie ausgerufen wird. Jake beschließt daher, sich mit ihnen gemeinsam beim Wasser-Stamm der Metkayina zu verstecken ...

Jetzt zum Angebot: Avatar 2 im 4K-Steelbook bei Amazon *

So gut ist Avatar 2



Die Moviepilot-Community hat Avatar 2: The Way of Water von James Cameron mit überdurchschnittlich guten 7 von 10 Punkten bewertet. Auch bei FILMSTARTS hat der Film, der für Disney einen Digitalrekord gebrochen hat, starke 4 von 5 Sternen in der Fachkritik erhalten.

Demnach ist Avatar 2: The Way Of Water sowohl als Spektakel als auch als Film seinem 13 Jahre alten Vorgänger "in so ziemlich jeder Hinsicht überlegen". Film-Fans sollten das opulente Sci-Fi-Abenteuer also durchaus in ihrer Heimkino-Sammlung wissen, besonders in der schicken Steelbook-Variante.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.