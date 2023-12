Steven Spielberg setzt die beste Kriegsserie aller Zeiten fort: Neuer Trailer zu Masters of the Air zeigt Schlachten in 7000 Metern Höhe

Steven Spielberg setzt die beste Kriegsserie überhaupt mit einem dritten Teil fort. Der neue Trailer zu Masters of the Air fesselt mit Gefechten in luftiger Höhe.

Kaum jemand hat den Zweiten Weltkrieg so packend und verstörend dargestellt wie Steven Spielberg. Die Regie-Legende hat nicht nur das Meisterwerk Der Soldat James Ryan geschaffen, sondern auch eine beispiellose Kriegsserie mit den beiden Teilen Band of Brothers - Wir waren wie Brüder und The Pacific. In Kürze wird mit Masters of the Air Teil 3 erscheinen. Der neue Trailer zeigt schon jetzt, warum sich das Streamen lohnt.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Masters of the Air an:

Masters of the Air - S01 Trailer (Deutsch) HD

Steven Spielbergs Kriegsserie zeigt das Schicksal amerikanischer Bomberpiloten

Masters of the Air dreht sich um die Bomberpiloten der US-amerikanischen 100th Bomb Group, die mit ihren Flügen über Deutschland dem Nazireich den Kampf ansagen. Manche kehren lebend von ihren Einsätzen zurück, andere werden abgeschossen und müssen hinter feindlichen Linien überleben. Die Beschreibung des Trailers verspricht Schlachten in 7000 Metern Höhe, die Zuschauer:innen das Schicksal der Piloten näher bringen sollen.

Spielberg und Hollywood-Star Tom Hanks (The Green Mile) werden die Serie produzieren. Aber auch vor der Kamera versammelt sich eine lange Reihe an Stars: Unter anderem werden Austin Butler (Elvis) und Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) in Masters of the Air zu sehen sein.

Wann kommt Masters of the Air nach Deutschland?

Auf Spielbergs neue Serie werden Fans von Band of Brothers und The Pacific nicht mehr lange warten müssen. Masters of the Air soll am 26. Januar 2024 auf AppleTV+ erscheinen.

