Steven Spielberg wollte einen der besten Filme aller Zeiten neu auflegen: Will Smith sollte die Hauptrolle spielen, wäre aber an legendärer Ekel-Szene gescheitert

Steven Spielberg hat mehr Meisterwerke gedreht als jeder andere Regisseur. Aber wie kam er auf das Remake eines Kultfilms, der für seine Brutalität bekannt ist? Und was hatte Will Smith in diesen Plänen zu suchen?

Werden Filme in Japan, Frankreich oder anderen Ländern außerhalb der USA zu einem regionalen Phänomen, warten Pläne für ein Hollywood-Remake schon um die Ecke. Die Bilanz dieser Neuauflagen ist durchwachsen. Dennoch: Im Jahr 2008 beschäftigte sich einer der besten Regisseure der Gegenwart mit dem Remake eines der besten Filme des Jahrzehnts. Steven Spielberg wollte Oldboy neu drehen – und zwar mit Will Smith in der Hauptrolle.

Steven Spielberg und Oldboy? Der seltsame Plan hinter dem Rache-Remake

2003 gelang Park Chan-wook mit Oldboy ein Überraschungserfolg. In dem überbrutalen Rache-Epos wird die Hauptfigur entführt und 15 Jahre lang eingesperrt. Als Oh Dae-su (Min-sik Choi) eines Tages unvermittelt freikommt, will er Rache üben und herausfinden, wer für sein Schicksal verantwortlich war. Oldboy ist Teil der sogenannten Vengeance Trilogy und entwickelte sich auch außerhalb Südkoreas zu einem Kultfilm.

Zu Steven Spielberg passen die Oldboy-Motive auf den ersten Blick kaum, wenngleich er sich Mitte der 00er-Jahre in einer düsteren Phase seiner Karriere befand, wie etwa Krieg der Welten aus dem Jahr 2005 zeigt. 2008 und damit fünf Jahre nach Oldboy wurden die Pläne öffentlich , Spielberg wolle ein Remake mit Will Smith in der Hauptrolle drehen. Smith hatte mit I Am Legend gerade einen erfolgreichen Ausflug in härtere Genre-Gefilde hinter sich.

Allerdings, so berichtete IndieWire , gingen die Pläne nie über lose Gespräche hinaus. Spielbergs Produktionsfirma bemühte sich vergeblich, die Rechte an der Geschichte zu übernehmen und so verlief das Projekt im Sande. Wahrscheinlich war das auch besser so.

Wäre Will Smith der legendären Oktopus-Szene gewachsen gewesen?

Spielberg, so hieß es, wäre dem rauen Ton des Films treu geblieben. Doch wäre Will Smith dem harten Stoff gewachsen gewesen? Der Superstar ist bekannt dafür, Rollen gemäß seines familienfreundlichen Images umzugestalten. So scheiterte etwa ein Engagement in Quentin Tarantinos blutigem Western Django Unchained.

Die Hauptrolle in Oldboy hätte Smith komplett umkrempeln und weichzeichnen müssen. Aber wer will einen weichen Oldboy sehen? Denken wir nur an die legendäre Oktopus-Szene. Oldboy-Darsteller Min-sik Choi verspeist in einem Sushi-Restaurant ein echtes, lebendes Tier, weshalb die Szene extrem umstritten ist. Sie entstand ohne CGI. Könnt ihr euch Will Smith mit einem zuckenden Oktopus-Bein im Mundwinkel vorstellen?

Das Oldboy-Remake ohne Steven Spielberg und Will Smith floppte

Das Oldboy-Remake entstand fünf Jahre später, aber ohne Steven Spielberg und Will Smith. Spike Lee führte Regie und Josh Brolin schlüpfte in die Hauptrolle. Mit begrenztem Erfolg: Der Film verschlang ein 30 Millionen-Dollar-Budget und spielte nur etwas über 5 Millionen wieder ein. Eine schwache Bilanz. Dieser Kelch ist an Spielberg und Smith vorübergegangen.

