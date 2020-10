Stranger Things Staffel 4: Ist der erste Bösewicht tot? Dr. Brenner-Rückkehr angedeutet

Sehen wir Elevens Ziehvater in Stranger Things nochmal wieder? Der Schurke Dr. Brenner ist verschwunden, aber es gibt keine Leiche. Der Darsteller spricht nun über die Rückkehr.

Haben sich die Stranger Things-Macher die Rückkehr von Dr. Brenner für die 4. Staffel aufgehoben? Zur Erinnerung: Mit Matthew Modines Dr. Brenner ging alles los. Die Experimente des Leiters des Hawkins National Laboratory an der begabten Eleven führten zum Riss in der Dimension. Dadurch "entstand" das Upside Down erst.

Im Finale von Staffel 1 starb Brenner. Er wird vom Demogorgon gefressen. So scheint es zumindest, denn schon in Staffel 2 erhalten wir erste Hinweise, dass der Tod von Brenner keineswegs so sicher ist, wie wir gedacht haben. Brenners Darsteller Matthew Modine unterfüttert die Spekulation jetzt weiter. (Das Stranger Things-Monopoly hat ein cooles Design *)

Brenners Rückkehr in Stranger Things Staffel 4 wird immer wahrscheinlicher

Der Brenner-Darsteller müsste es ja wissen. Gegenüber NME gab Modine seine Einschätzung ab. Er finde es gut, dass die Fans sich Gedanken über den Verbleib von Dr. Brenner machen, denn "ist er im Upside Down? Hat der Demogorgon ihn verschleppt? Wird er wieder auferstehen?"

Es wirkt ein bisschen, als würde sich Modine einen Spaß aus der Unwissenheit der Fans machen. Als wüsste hier einer mehr als andere. "Die Macher der Serie sagen, wenn du keine Leiche gesehen hast, ist der Charakter nicht tot."

Die Duffers spielen damit auf die erste Staffel an, als der Tod von Will Beyers lange bezweifelt wurde, bis eine Puppe seiner Leiche auftauchte. Auch der Tod der Figur Barb lag lange im Ungewissen, bis die Macher ihn bestätigten. Bei Hopper lief die Sache andersherum: Seine Leiche haben wir nach der Explosion nie gesehen und ja, er lebt. Bei Dr. Brenner fehlt die Bestätigung in beide Richtungen. So meint auch Modine:

Und natürlich haben wir Dr. Brenners Leiche nie gesehen.

Retter in der Not: Was Dr. Brenners Rückkehr bedeuten würde

Nun wäre das mit der Leiche schwierig, wenn Brenner von einem Demogorgon verschleppt, verspeist und verdaut worden wäre, aber auch das ist Spekulation. Beschäftigen wir uns lieber mal mit einer möglichen Rückkehr von Brenner in Staffel 4 oder 5 von Stranger Things, das ist sowieso spannender.

Nachdem Modine die ekligen Taten von Brenner herunterspielt, was etwas seltsam ist, spricht er einen interessanten Punkt an. "[...] Dr. Brenner weiß, wie mächtig Eleven ist und seine Sorge ist: Was passiert, wenn sie in die Hände von etwas gerät, das wahrhaft böse ist."

Die Theorie, dass der Mindflayer Eleven und ihre telekinetischen Fähigkeiten benutzen könnte, um seine Macht in der Welt auszuweiten (was er in Staffel 3 vergeblich versuchte), existiert schon länger. Eleven würde die Macht des Mindflayer potenzieren - und umgekehrt. Es existieren schließlich auch überzeugende Theorien, denen zufolge Eleven zur Bösewichtin wird.

Wenn Eleven vom Mind Flayer vereinnahmt werden sollte, könnte Dr. Brenner ins Spiel kommen, der ihre Kräfte jahrelang erforscht hat und damit zu einem wichtigen Helfer werden würde.

