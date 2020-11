Stranger Things mit Freddy Krueger: Acht neue Schauspieler für Staffel 4 enthüllt

Der Cast von Stranger Things wartet in der 4. Staffel mit acht Neuzugängen auf. Darunter befinden sich Freddy Krueger-Darsteller Robert Englund und Game of Thrones-Star Tom Wlaschiha.

Stranger Things expandiert. Nicht nur wird die Geschichte der Netflix-Serie mit der 4. Staffel um neue Orte und Handlungsstränge ausgebaut. Auch der Cast wächst um einige neue Mitglieder. Insgesamt acht neue Schauspieler erwarten uns in der nächsten Runde, wie Variety berichtet.

Stranger Things: Alle neuen Schauspieler und Figuren

Der Hauptcast von Stranger Things wächst um:

In wiederkehrenden Rollen stoßen zum Cast:

Schaut den Teaser zu Stranger Things Staffel 4

Stranger Things - S04 Teaser 2 Liebesgrüsse aus Moskau (Deutsch) HD

Der aufregendste Name in dieser Liste ist Robert Englund. Dieser verkörperte in zahlreichen Nightmare-Filmen die Horror-Ikone Freddy Krueger. In Stranger Things schlüpft er nun in die Rolle von Victor Creel, der sich aufgrund eines grausamen Mordes, den er in den 1950er Jahren begangen hat, in einer psychiatrischen Einrichtung befindet.

Die Figurenbeschreibungen zu den anderen Neuzugängen gestalten sich wie folgt:

Jamie Campbell Bower spielt Peter Ballard , der als Krankenpfleger in der psychiatrischen Einrichtung arbeitet, in der sich Victor Creel befindet. Er sorgt sich um die Menschen. Die tägliche Brutalität erschöpft ihn allerdings sehr.

, der als Krankenpfleger in der psychiatrischen Einrichtung arbeitet, in der sich Victor Creel befindet. Er sorgt sich um die Menschen. Die tägliche Brutalität erschöpft ihn allerdings sehr. Eduardo Franco spielt Argyle , Jonathans neuer bester Freund. Er ist ein Stoner und fährt Pizza für Surfer Boy Pizza aus. Schon bald wird sein lässiger Lebensstil von einem unerwarteten Grauen erschüttert.



, Jonathans neuer bester Freund. Er ist ein Stoner und fährt Pizza für Surfer Boy Pizza aus. Schon bald wird sein lässiger Lebensstil von einem unerwarteten Grauen erschüttert. Joseph Quinn spielt Eddie Munson . Er ist der Besitzer des The Hellfire Club. Dabei handelt es sich um den offiziellen Dungeons & Dragons-Club von Hawkins. Viele Menschen verstehen ihn nicht. Die, die ihn verstehen, schätzen ihn dafür umso mehr.

. Er ist der Besitzer des The Hellfire Club. Dabei handelt es sich um den offiziellen Dungeons & Dragons-Club von Hawkins. Viele Menschen verstehen ihn nicht. Die, die ihn verstehen, schätzen ihn dafür umso mehr. Tom Wlaschiha spielt Dmitri , der als russischer Gefängniswärter umschrieben wird. Im Lauf der 4. Staffel freundet er sich mit Sheriff Hopper an.

, der als russischer Gefängniswärter umschrieben wird. Im Lauf der 4. Staffel freundet er sich mit Sheriff Hopper an. Sherman Augustus spielt Lt. Colonel Sullivan , der eigentlich ganz intelligent ist, sich manchmal aber überschätzt. So glaubt er, das Böse in Hawkins ein für alle Mal vernichten zu können.

, der eigentlich ganz intelligent ist, sich manchmal aber überschätzt. So glaubt er, das Böse in Hawkins ein für alle Mal vernichten zu können. Mason Dye spielt Jason Carver , dem es auf den ersten Blick an nichts fehlt. Er ist reich und beliebt, hat Erfolg im Sport und datet das beliebteste Mädchen an der Schule. Doch dann bricht seine perfekte Welt in sich zusammen.

, dem es auf den ersten Blick an nichts fehlt. Er ist reich und beliebt, hat Erfolg im Sport und datet das beliebteste Mädchen an der Schule. Doch dann bricht seine perfekte Welt in sich zusammen. Nikola Djuricko spielt Yuri, einen zwielichtiger und unberechenbarer Schmuggler. Yuri erzählt schlechte Witze und hat ein Faible für knusprige Erdnussbutter.

Wann startet Stranger Things Staffel 4 auf Netflix?

Der Start der 4. Staffel von Stranger Things wurde noch nicht enthüllt. Hier findet ihr alle bisher bekannten Infos zu den neuen Folgen. Wenn ihr darüber hinaus tiefer in die Materie einsteigen wollt, dann sei euch unsere Streamgestöber-Ausgabe zu Stranger Things ans Herz gelegt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg durch Nostalgie-Mix und Jugenddarstellern kam. Dazu geben sie eine Vorschau auf die 4. Staffel von Stranger Things.



Was sagt ihr zu den neuen Cast-Zugängen bei Stranger Things?