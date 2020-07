Stranger Things ist Netflix' größter Schatz - aber brauchen wir Staffel 4?

Stranger Things hat für Netflix das familiäre Binge-Event erfunden und Fans eifern Staffel 4 entgegen. Wir besprechen die Serie im Podcast und stellen uns die Frage: Muss es überhaupt weitergehen?

Der Nostalgie-Horror Stranger Things sprengte 2016 alle Erwartungen von Netflix und wurde zum weltweiten Phänomen. Andrea und Hendrik blicken zurück, wie es zu dem umschlagenden Erfolg kam und geben eine Vorschau auf die kommende 4. Staffel der Erfolgsserie rund um Eleven, Hopper und dem Upside Down.



Jetzt reinhören: Warum Stranger Things so erfolgreich ist & Ausblick

00:01:52 - Auf ins Streamgestöber

00:07:50 - Stranger Things: Wie alles begann

00:20:15 - Stranger Things: Mit Nostalgie zum Erfolg

00:40:40 - Stranger Things: Figuren & Lieblingsmomente

00:57:30 - Stranger Things: Ausblick auf Staffel 4

01:17:38 - Fan-Post & Verabschiedung

Stranger Things hat Netflix große Dienste erwiesen

Als Stranger Things von Matt und Ross Duffer 2016 in die 1. Staffel startete, war sie als Miniserie konzipiert. Die Showrunner wussten nicht, ob es weitergeht und die 8 Folgen sollten für sich stehen können. Vermischt mit einer unvergleichlichen Nostalgie-Mixtur und talentierten Kinderdarstellern (allen voran Millie Bobby Brown als Eleven) avancierte die Serie zu Netflix' größtem Schatz.

© Netflix Stranger Things: Eleven

Jede neue Staffel ist das perfekte Binge-Event mit Familie und Freunden. Auch Hendrik und ich erzählen im Podcast von unseren wärmenden Stranger Things-Binge-Erfahrungen mit der Familie.

Angesiedelt in den 80ern, ohne Handy und Internet, inmitten des Kalten Krieges, ist die Handlung denkbar simpel und die Emotionen riesig. Die Liebe zu den Figuren vermischt sich bei den Fans schon bald mit der wärmenden Nostalgie, die mittlerweile wohl Hunderte Verweise auf Klassiker von Steven Spielberg, Stephen King, John Carpenter, Joe Dante und mehr mit sich bringt.

Brauchen wir eine 4. Staffel Stranger Things?

In erster Linie kann die 4. Staffel der Netflix-Serie die Chance nutzen, Elevens Werdegang vernünftig zu Ende erzählen. Als Dreh- und Angelpunkt der Serie verdient sie einen eigenständigen und emotionalen Abschied aus der Erfolgsserie. Wie Stranger Things sie nach ihrem Umzug im letzten Finale in Staffel 4 weiterentwickelt, wird eifrig diskutiert. Es steht im Raum, dass ihre Verwandlung zu Schurkin unvermeidbar ist.

© Netflix Stranger Things 3: Robin und Steve

Auch haben sich viele Fans in Staffel 3 in die neue Figur Robin und die größere Rolle von Lucas' Schwester Erica verliebt. Mit den beiden gibt es in Teil 4 ein Wiedersehen und von Erica bekommen wir sogar noch mehr zu sehen. Staffel 4 bekommt außerdem die Chance, den großen Fehler mit Jim Hopper in Staffel 3 wieder gut zu machen.

Moviepilot-User Objektiv_Konstruktiv, den wir auch im Podcast zitieren, meint dazu:

Staffel 1 war wohl eines der besten Sachen, die man sich antun kann. Staffel 2+3 waren auch noch sehr gut, allerdings ist die Luft raus. Achtung, Spoiler: Das eine "Monster" ist "besiegt", und das Tor geschlossen. Warum führt man eine Story fort, die schon abgeschlossen ist? Staffel 4 soll bitte die letzte sein.

Rechnen können wir mit der 4. Staffel Stranger Things eventuell im Sommer 2021. Ein offizielles Datum gibt es noch nicht. Eigentlich hätte sie im Frühjahr 2021 kommen sollen. Da sich die Dreharbeiten ca. ein halbes Jahr verschieben, wird das auch mit dem Start passieren.

© Moviepilot Streamgestöber: Andrea und Hendrik

Die Podcast-Stimmen: Hendrik Busch (@hokkaidokuerbis ) und Andrea Wöger (@andreawoeger ).

