Stranger Things-Star teast neue Serie aus dem Netflix-Universum – und stellt hohen Vergleich an

Nach Staffel 5 soll für Stranger Things nicht Schluss sein. Neben einer Animationsserie wird aktuell ein weiteres Spin-off entwickelt. Wie das aussehen könnte, verriet jetzt Finn Wolfhard.

Stranger Things-Fans warten aktuell sehnsüchtig auf den Start der 5. Staffel auf Netflix, die jetzt bereits über drei Jahre auf sich warten lässt. Das dreiteilige Finale soll die Serie zu einem fulminanten Abschluss bringen und die Frage beantworten, ob Eleven (Millie Bobby Brown) und ihre Freund:innen diesen letzten Kampf gegen Oberbösewicht Vecna (Jamie Campbell Bower) gewinnen werden.

Danach soll das Stranger Things-Universum jedoch mit gleich mehreren Serien weiterleben. Neben der bereits bestätigten Animationsserie Stranger Things: Tales From '85, wird aktuell ein weiteres Spin-off entwickelt. Unsere Vorstellung davon fütterte Mike-Darsteller Finn Wolfhard nun in einem neuen Interview.



Neue Stranger Things-Serie soll wie Twin Peaks werden

Im Interview mit Variety verriet Wolfhard, dass sich das kommende Stranger Things-Spin-off an eine der besten Serien aller Zeiten anlehnen soll: David Lynchs Twin Peaks.

Wie David Lynchs Twin Peaks. So etwas wie eine Anthologie mit unterschiedlichem Ton, aber in einem ähnlichen Universum oder dem gleichen Universum. Ich denke, an unterschiedlichen Orten spielend, die alle durch die Mythologie des Upside Down verbunden sind. Redet gar nicht erst über Hawkins. Erwähnt unsere Figuren erst gar nicht.

Dabei räumte Wolfhard jedoch ein, dass das Spin-off und dessen Richtung noch nicht in trockenen Tüchern sei – auch wenn er große Hoffnung in die neue Serie lege:

Sie haben mit Ideen herumgespielt, falls Netflix sie möchte. Ich bin mir sicher, sie wollen das, ich bin mir sicher, dass es passieren wird, aber es ist noch nicht offiziell. Ich denke, die coolste Richtung wäre, so wie ich es machen würde, wenn überall Labore sind. Wenn eines in Hawkings war und eines in Russland. Wo sonst könnten noch welche sein?

Schaut hier einen Trailer zu Twin Peaks:

Twin Peaks - Staffel 1 DVD Trailer (Englisch)

Die Duffer-Brüder, die als Showrunner hinter Stranger Things stehen, teasten das Spin-off zum ersten Mal im Jahr 2022 gegenüber Variety und ließen damals verlauten, dass nur Finn Wolfhard herausgefunden habe, worum es dabei geht:

Niemand, noch nicht mal Netflix, keiner der Produzent:innen, keiner der Regisseur:innen, keiner der Schauspielenden, hat bisher herausgefunden, was das Spin-off ist. Finn [Wolfhard] hat es herausgefunden, was ziemlich beeindruckend ist. Wir sind mit diesem Kerl ein bisschen gedanklich verschmolzen.

Somit dürfen Fans wohl guten Gewissens zu hoffen wagen, dass Wolfhards Beschreibung eines Stranger Things-Spin-offs nach Twin Peaks-Vorbild Wirklichkeit wird. Genaueres erfahren wir voraussichtlich jedoch erst, wenn die 5. Staffel von Stranger Things die Hauptserie offiziell abgeschlossen hat.

Wann kommt Stranger Things Staffel 5 zu Netflix?

Die 5. Staffel von Stranger Things wird in drei Teilen bei Netflix eintreffen. Die Veröffentlichungsdaten und -zeiten in Deutschland lauten wie folgt:

Teil 1: 27. November 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 2: 26. Dezember 2025 , 2:00 Uhr morgens

, 2:00 Uhr morgens Teil 3: 1. Januar 2026, 2:00 Uhr morgens

Alle wichtigen Infos zu Stranger Things Staffel 5 könnt ihr bis dahin hier nachlesen.

