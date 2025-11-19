Warum hat Vecna Angst vor der Höhle? Das Stranger Things-Theaterstück hat heimlich schon zig' Fragen vorm Finale geklärt

Stranger Things Staffel 5 wird wichtige Enthüllungen aus dem Theaterstück First Shadow aufgreifen. Was ihr daraus für die Netflix-Serie wissen müsste, haben wir euch hier zusammengefasst.

Am 26. November 2025 startet endlich die 5. und finale Staffel von Stranger Things. Stolze dreieinhalb Jahre mussten Fans auf die Rückkehr des Netflix-Hits warten und in dieser langen Wartezeit erschien das Theaterstück Stranger Things: First Shadow im Londoner West End und am Broadway, dessen Vorgeschichte wichtige Informationen für Staffel 5 bereithält.

First Shadow beleuchtet die Geschichte des jungen Henry Creel, bevor dieser als Nummer 001 auf Eleven trifft und später zum Bösewicht Vecna wird, den die Kids aus Hawkins auch in Staffel 5 wieder bekämpfen müssen. Doch nur die wenigsten Stranger Things-Fans werden in den Genuss gekommen sein, das Prequel-Theaterstück sehen zu können. Daher findet ihr in diesem Artikel eine Übersicht der wichtigsten Erkenntnisse aus dem Theaterstück, die ihr vor der 5. Staffel wissen solltet.

Wichtig für Stranger Things Staffel 5: Henry Creels Kräfte, Dimension X und der Mind Flayer

In Staffel 4 von Stranger Things haben wir bereits einiges über Henry Creels Verwandlung zu Vecna erfahren. Das entsprach allerdings nicht der kompletten Wahrheit, da Vecna als unzuverlässiger Erzähler wichtige Informationen vorenthalten oder abgeändert hat. Als objektive Erzählung ist Stranger Things: First Shadow somit der eigentliche Kanon und gleichzeitig essenziell für Staffel 5.

Eine große Enthüllung im Bühnenstück ist der Ursprung von Henry Creels telekinetischen Kräften. Als Kind lebte er mit seinen Eltern in Nevada, wo er eine Höhle betrat und mehrere Stunden verschwand. Tatsächlich landete er zum ersten Mal in der mysteriösen Dimension X (unabhängig vom Jahre später erschaffenen Upside Down) und erlangte dabei übernatürliche Kräfte. Damit könnte endgültig feststehen, dass die in Stranger Things dargestellten übersinnlichen Kräfte nicht von Menschenhand erschaffen wurden, sondern ihren Ursprung in einer anderen Realität haben. Und es erklärt auch, warum sich Henry in Staffel 5, Folge 4, in seinen Gedanken nicht in diese Höhle traut, wo jemand Wichtiges Unterschlupf findet.

Aufgrund dieser Entwicklung zog die Familie Creel im Jahr 1959 schließlich nach Hawkins. Während seiner kurzen Zeit als Schüler an der Hawkins High wurde Henry zunehmend von einer mysteriösen Präsenz aus der Dimension X tyrannisiert, die sich später als Mind Flayer herausstellt und den Jungen dazu bringt, schreckliche Dinge zu tun. Damit wurde enthüllt, dass es schon lange eine Verbindung zwischen Henry und dem Mind Flayer gab, ehe dieser der Entität Jahre später als Erwachsener ihre markante spinnenartige Form verlieh.

Vor Staffel 5 wurde somit der Kern von Bösewicht Vecna neu kontextualisiert. Es handelt sich nicht um einen Jungen mit angeborenen Kräften, der sich der dunklen Seite zuwandte und die Strippen in der Hand hält. Stattdessen wurde seine DNA durch eine Reise in die Dimension X verändert, woraufhin eine parasitäre Entität langsam von ihm Besitz ergriffen hat. Wird er wohl auch als Vecna unwissend weiterhin manipuliert? Das Netflix-Finale könnte somit eine noch mächtigere Präsenz im Hintergrund als wahren Endgegner der Serie in Stellung bringen.

Wichtig für Stranger Things Staffel 5: Hopper und Joyce kennen Henry Creel

Henry Creel ist längst nicht der einzige bekannte Stranger Things-Charakter, der in First Shadow eine wichtige Rolle einnimmt. So erfahren wir, dass Joyce Byers, Jim Hopper und Bob Newby schon in Jugendtagen den späteren Vecna kennengelernt und mysteriöse Vorfälle in Hawkins untersucht haben.

Da die wahre Identität von Vecna in der 4. Staffel aufgedeckt werden konnte, sollte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die Erwachsenen von Hawkins in der Netflix-Serie von ihren Erfahrungen mit dem jungen Henry Creel berichten und realisieren, dass sie das Monster aus dem Upside Down besser kennen als gedacht.

Wichtig für Stranger Things Staffel 5: Vecnas einzige Schwäche heißt Patty

Ein zentrales Element der Handlung von Stranger Things: First Shadow ist die Freundschaft und aufblühende Romanze zwischen Außenseiter Henry Creel und seiner Mitschülerin Patty Newby, Bobs Adoptivschwester. Sie ist die einzige Person, der Henry seine Fähigkeiten anvertraut und ihn sogar darum bittet, seine Verbindung zum Void dafür zu nutzen, ihre leibliche Mutter aufzuspüren.

Es sind seine starken Gefühle für Patty, die Henry daran hindern, komplett von dem Einfluss des Mind Flayer übernommen zu werden. Sie ist der letzte Anker für seine Menschlichkeit und seine einzige große Schwäche, wie Dr. Martin Brenner behauptet.

Kurz nach dem Mord an seiner Familie treffen Henry und Patty hinter der Kulissen einer Schulaufführung noch einmal aufeinander, wobei es zu einer Konfrontation mit Dr. Brenner kommt, bei der Patty schwer verletzt wird. Nach diesem Ereignis trennen sich ihre Wege. Henry wird von Dr. Brenner in das Hawkins Lab gebracht (wie in Staffel 4 zu sehen) und Patty verlässt die Stadt, um ihre Mutter aufzusuchen.

Ob Patty Newby in der finalen Staffel von Stranger Things zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Sie könnte jedoch eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Vecna einnehmen – und vielleicht seine einst menschliche Seite von der Kontrolle der in ihm seit Kindertagen gärenden Entität befreien.

Stranger Things-Fans müssen aber keine Angst haben, dass Staffel 5 sämtliches Wissen über First Shadow voraussetzt und womöglich neue Figuren auftreten lässt, die nur Besucher:innen des Theaterstücks kennen. So versicherte Co-Schöpfer Matt Duffer im Interview mit Entertainment Weekly bereits, dass die Netflix-Serie wichtige Twists und Plot-Points nochmal selbst aufgreifen wird: "Viele der Sachen, die in der Broadway-Show behandelt werden, werden auch in der letzten Staffel behandelt."

Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 streamen ab dem 27. November 2025 bei Netflix. Weitere drei Episoden folgen am 26. Dezember, ehe das große Serienfinale am 1. Januar 2026 erscheint.