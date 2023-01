Stress beim Dschungelcamp: 2 Kandidaten wackeln kurz vor Sendestart, doch Ersatz steht bereit

Das Dschungelcamp geht schon bald in eine neue Runde. Die Teilnahme der Stars Martin Semmelrogge und Gigi Birofio ist aber noch alles andere als sicher.

Die neue Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! soll in Kürze anlaufen. Die Kandidaten stehen seit längerem fest, die Fans freuen sich schon. Für zwei Stars wird es mit der Teilnahme allerdings knapp. Für Schauspieler Martin Semmelrogge und Reality-Star Gigi Birofio entscheidet sich erst auf den letzten Metern, ob sie überhaupt am Dschungelcamp teilnehmen.

Der Dschungelcamp-Ersatz für Martin Semmelrogge und Gigi Birofio steht schon fest

Im Falle von Birofio liegt der Fall relativ simpel. Er wurde bei Einreise in den Drehort Australien positiv auf Corona getestet, wie DWDL berichtet. Gegenwärtig befindet er sich in Quarantäne. Wichtig ist dabei der Zeitfaktor seiner Genesung, denn die Auftaktfolge des Dschungelcamps soll bereits am Freitag, den 13. Januar 2023, gesendet werden.

Tele 5/Instant Wave Martin Semmelrogge

Martin Semmelrogge ist dagegen noch gar nicht mit allen anderen Stars in Australien gelandet, sondern befindet sich noch in Frankfurt. Das habe laut RTL "produktionstechnische Gründe", wie BILD zitiert. Mehrere Quellen, darunter T-Online , vermuten dahinter ein Problem mit der Einreisebehörde. Der Schauspieler besitzt mehrere Vorstrafen, die die australischen Autoritäten traditionell eher streng beäugen.

Warten wird RTL weder auf die Genesung Birofios noch auf eine Einreisegenehmigung. Sollten die Kandidaten nicht rechtzeitig im Dschungel sein, steht nämlich schon Ersatz bereit. Laut BILD -Informationen sollen die Reality-Stars Melody Haase und Djamila Rowe im Notfall nachrücken.

Wann läuft die neue Dschungelcamp-Staffel auf RTL?

Die Auftaktfolge von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! ist am Freitag, den 13. Januar 2023, um 21.30 Uhr auf RTL zu sehen. Samstags bis donnerstags werden die Episoden dagegen um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Danach gibt es sie bei RTL+ zum streamen *.

Was denkt ihr über die Verzögerungen bei Semmelrogge und Birofio?