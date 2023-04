Super Mario 2: Bowser-Sprecher Jack Black will The Last of Us-Star für ikonische Bösewichts-Rolle und das klingt perfekt

Der Super Mario Bros. Film läuft seit Donnerstag extrem erfolgreich im Kino. Teil 2 scheint damit so gut wie sicher. Bowser-Darsteller Jack Black hat auch schon eine Idee für den nächsten Bösewicht.

Mit Der Super Mario Bros. Film läuft aktuell einer der größten Filme des Jahres in den Kinos. Die Nintendo-Verfilmung im Animationsgewand konnte bereits in der ersten Woche beachtliche Zahlen schreiben und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht. Während Super Mario Bros. an den Kinokassen Rekorde bricht, stellt sich für viele Fans eine Frage: Wie geht die Geschichte weiter?

Kommt Wario in Super Mario 2? Jack Black hat bereits die perfekte Besetzung für den legendären Bösewicht gefunden

Offiziell bestätigt ist Super Mario 2 noch nicht. Ausgehend von dem überragenden Startwochenende dürfte die Ankündigung aber nur noch reine Formsache sein. Nicht zuletzt wird am Ende von Teil 1 die Zukunft der Super Mario-Reihe geteast. Nach dieser Zukunft wurde auch Bowser-Sprecher Jack Black gefragt. In einem Interview mit Game Spot spricht er über seine potentielle Rückkehr als Gegenspieler.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Bowser zurückkehren wird. Ich habe ein paar Kung Fu Panda-Filme gedreht, und es war in jedem Film ein anderer Bösewicht. Sie könnten [bei Super Mario] das Gleiche tun.

Nintendo Wario könnte der nächste Super Mario-Bösewicht werden

Danach packt er eine konkrete Idee für Super Mario 2 auf den Tisch – und zu der gehört The Last of Us-Star Pedro Pascal als Wario.

Was wäre, wenn es [in Super Mario 2] einen mächtigeren, noch fieseren Bösewicht gibt? Dann muss ich vielleicht die Seiten wechseln, um Mario und den anderen zu helfen, unser Universum gegen eine andere böse Macht zu verteidigen. Denkst du, was ich denke? Wario. Pedro Pascal ist Wario.

Pascal und Black standen erst kürzlich gemeinsam vor der Kamera. In der 6. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian spielt Black eine kleine Nebenrolle.

Der Super Mario Bros. Film läuft seit dem 5. April 2023 in den deutschen Kinos. Wir gehen davon aus, dass Teil 2 in Kürze angekündigt wird. Und wer weiß, vielleicht werden wir Pascal darin tatsächlich als Wario hören. Das wäre ein großartiger Besetzungs-Coup für die Fortsetzung des Animationshits.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.