Super praktisches Smart-Home-Bundle bei Amazon zum Schnäppchenpreis: Echo Dot und Ring Intercom über 130 Euro günstiger

Amazon verkauft derzeit ein Bundle aus Echo Dot und Ring Intercom um mehr als 130 Euro reduziert – ein Top-Angebot für Smart-Home-Fans.

Wer in einem Mehrparteienhaus zur Miete wohnt, steht häufig vor einem Problem: Bauliche Veränderungen sind nur begrenzt oder gar nicht möglich. Wünscht man sich also etwa eine smarte Gegensprechanlage, kann man die nicht einfach so installieren.



Allerdings hat Amazon genau für dieses Problem eine Lösung parat - und die gibt es aktuell besonders günstig zu kaufen. Der Online-Händler bietet nämlich die drahtlose und smarte Ring Intercom im Bundle mit dem Amazon Echo Dot zum absoluten Sparpreis an.



Über 130 Euro sparen: Bundle aus Amazon Echo Dot und Ring Intercom



Das Paket bestehend aus der Ring Intercom und dem Echo Dot der 5. Generation* kostet derzeit preiswerte 60 Euro *. Insgesamt spart ihr gegenüber dem normalen Bundle-Preis ganze 130 Euro beziehungsweise sogar 135 Euro im Vergleich zum Einzelkauf der beiden Geräte. Ring Intercom ist mit den Gegensprechanlagen diverser Hersteller kompatibel und macht vorhandene Geräte zum integralen Bestandteil eures Smart Homes.

Die Hardware des Ringcoms bietet euch folgende Features:

Fernentriegelungsfunktion

kompatibel mit Alexa

steuerbar per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung

automatische Freigabefunktion für Amazon-Lieferungen

akkubetrieben

inklusive USB-Ladekabel und Montagewerkzeug/-schrauben



Ergänzend dazu bekommt ihr mit dem Echo Dot einen smarten Bluetooth-Lautsprecher, mit dem ihr eure neue Gegensprech-Lösung sinnvoll erweitern könnt: Verbindet ihr den Echo Dot mit Ring Intercom, könnt ihr ganz bequem etwa aus eurem Wohnzimmer über die Gegensprechanlage mit Besuchern kommunizieren oder per Sprachsteuerung den Türöffner betätigen.

Amazon liefert den Echo Dot der 5. Generation mit diesen Features aus:

kompatibel mit Alexa

44mm-Frontspeaker

LED-Display mit Zeitanzeige

Temperatursensor

Mikrofon-Aus-Taste

kompatibel mit anderen Amazon-Geräten

WLAN- und Bluetooth-Support

inklusive Netzteil



Alles, was ihr tun müsst, um dieses Angebot wahrzunehmen, ist, den entsprechenden Coupon neben der Preisauszeichnung zu aktivieren. Der zusätzliche Rabatt wird euch dann an der Kasse abgezogen. Der Deal selbst gilt noch bis zum 23. Mai 2023.

