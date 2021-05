Süße Wendung in Dwayne Johnsons Muskelkrieg: Jetzt futtert der DC-Star seine Gewichte sogar

Selbst beim härtesten Muskeltraining muss auch mal Zeit für eine süße Pause sein. Die neuste Nasch-Errungenschaft von Dwayne Johnson vereint großartig Schokolade und Fitness.

Der große Muskelkrieg zwischen DC und Marvel läuft dank Dwayne Johnson und Chris Hemsworth auf Hochtouren. Für Black Adam und Thor 4 wollen sich beide Stars in körperlicher Bestform präsentieren, wobei vor allem The Rock so langsam in richtigen Muskelwahn verfällt.

Bei Moviepilot lassen wir für euch kein Detail dieser Muskelkrieg-Geschichte aus und diesmal ist es Zeit für eine kleine Erholungspause mit einer süßen Überraschung. Zu seinem Geburtstag Anfang Mai hat Dwayne Johnson nämlich ein Geschenk bekommen, das Fitness und Schokolade kreativ kombiniert.

Dwayne Johnson kann jetzt Kurzhantelstangen und Gewichte futtern

Auf Instagram hat der Schauspielstar jetzt nochmal ein besonderes Geburtstagsgeschenk präsentiert. Was auf den ersten Blick wie gewöhnliche Hantelscheiben aussieht, entpuppt sich als süße Überraschung:

Als Schokoladen-Meisterwerk bezeichnet der Black Adam-Star die coole Nasch-Kreation des Foodporn-Teams, die Dwayne Johnson damit eine Freude zum Geburtstag gemacht haben. Besonders eindrucksvoll ist die Kurzhantelstange geworden. Die sieht wirklich nach echtem Edelstahl aus und ist trotzdem komplett essbar aus Schokolade hergestellt worden.

Nach seinem ersten Post legte Johnson noch ein Video nach, in dem ihr euch die Entstehung dieser kreativen Kombination aus Muskeltraining und süßer Versuchung anschauen könnt:

Erst letzte Woche berichteten wir, dass sich auch Mark Wahlberg indirekt in den Muskelkrieg zwischen DC und Marvel eingeschaltet hat. Für sein spezielles Training futtert der Star schon um 3 Uhr nachts vier Eier, bevor es beim eigentlichen Frühstück mit noch mehr Eiern, Bacon, Reis, Olivenöl und einem Protein-Shake weitergeht.

Mehr dazu lesen: Konkurrenz für Dwayne Johnson im Muskelkrieg: Mark Wahlberg packt neuen extremen Ernährungsplan aus

Gegen diesen schwindelerregenden Ernährungsplan würden auch wir viel lieber zu Dwayne Johnsons Schoko-Gewichten greifen. Die körperliche Form des Stars können wir dann frühestens nächstes Jahr begutachten. Der DC-Blockbuster Black Adam soll am 28. Juli 2022 in die deutschen Kinos kommen.

Würdet ihr auch gerne mal eine Schoko-Hantelscheibe von Dwayne Johnson naschen?