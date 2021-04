DC-Muskelwahn eskaliert: Dwayne Johnson weiß anscheinend nicht, dass er kein echter Superheld ist

Dwayne Johnsons Training für den DC-Blockbuster Black Adam nimmt extremste Ausmaße an. Jetzt ist der abgefahrene Masterplan bekannt, mit dem er ein "echter" Superheld werden will.

Für seinen kommenden DC-Blockbuster Black Adam reicht es Dwayne Johnson längst nicht mehr, einfach nur extrem muskulös zu sein. Der Schauspielstar will ganz offensichtlich neue Maßstäbe setzen und seinen aktuellen Marvel-Konkurrenten Chris Hemsworth aus Thor 4 alt aussehen lassen.

Wir haben uns für euch die Trainingspläne von Johnson angeschaut und euch eine (nicht ganz ernstgemeinte) Anleitung gegeben, wie auch ihr zum DC-Helden werden könnt. Bei dem Black Adam-Star fragen sich aber viele sicherlich, wann er denn mal ein Limit erreicht haben könnte. Jetzt hat sein Fitness-Coach Johnsons irren Masterplan enthüllt. Wir fragen uns so langsam: Weiß Dwayne Johnson eigentlich noch, dass er gar kein echter Superheld ist?

Dwayne Johnson will Black Adam-Anzug ohne Polsterung ausfüllen

Auf Instagram lässt der Schauspieler seine Fans regelmäßig an seinem körperlichen Fortschritt teilhaben und präsentiert sich in muskulöser Bestform:

Dass er bald nur noch schwer in irgendeinen Superhelden-Anzug passen könnte, hat einen klaren Grund. Wie Comic Book Resources berichtet, sprach Dwayne Johnsons Fitness-Coach Dave Rienzi mit dem Magazin Muscle & Fitness darüber, dass der Star den Körperbau eines echten Superhelden erreichen will:

Es macht Spaß, wenn man jemanden wie DJ [Dwayne Johnson] hat, der so motiviert, diszipliniert und entschlossen ist, die Arbeit zu erledigen. Es gibt eine sich ständig weiterentwickelnde Vision, auf die wir hinarbeiten.

Wir haben uns schon eine Weile auf den Black Adam-Film vorbereitet, mit dem Ziel, einen echten Superhelden-Körper zu schaffen... ohne, dass ein gepolsterter Superhelden-Anzug erforderlich ist.

Dwayne Johnsons DC-Wahn sind keine Grenzen gesetzt

Im DC-Filmuniversum haben Superhelden-Körper bisher wechselhafte Formen angenommen. Henry Cavill hat dem Ideal mit seiner durchtrainierten Superman-Statur bisher wohl am stärksten entsprochen. Eher überzogen wirkte dagegen die extreme Muskel-Polsterung für Zachary Levis Shazam-Anzug. Der absurde Eindruck passte aber auch zum generell witzigen Ton des Blockbusters.

© Warner Shazam!

Auch Dwayne Johnson scheint lieber den absurden Weg zu wählen, allerdings hinter der Kamera. Wer weiß, wohin ihn sein Wille, ein "echter" Superheld zu werden, noch führt? Vielleicht tauchen bald erste Nachrichten auf, dass der Star auch in Wirklichkeit Jagd auf Verbrecher macht. Oder er versucht, auch ohne Spezialeffekte fliegen zu können. Lassen wir uns mal überraschen...

Bis der Blockbuster erscheint, müssen sich Superhelden-Fans noch etwas gedulden. In Deutschland soll Black Adam am 28. Juli 2022 im Kino starten.

Glaubt ihr, dass Dwayne Johnson mit dem besten Superhelden-Körper aller Zeiten beeindrucken wird?