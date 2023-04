Sweet Tooth Staffel 3 bei Netflix ist so gut wie sicher, aber wann kommen die neuen Folgen der Fantasy-Serie?

Bekommt Sweet Tooth eine 3. Staffel? Wir haben alle wichtigen Infos zur Zukunft der Fantasy-Serie bei Netflix zusammengetragen. Fans der Vorlage können jetzt schon aufatmen.

Nach zwei Jahren meldete sich am Donnerstag Sweet Tooth mit neuen Episoden zurück. Die Fantasy-Serie aus dem Hause Netflix feierte bereits 2021 ihre Premiere. Danach ist sie jedoch in der Versenkung verschwunden. Jetzt streamt endlich die 2. Staffel und schlägt das nächste Kapitel in der epischen Geschichte auf.

Falls ihr schon alle acht Episoden durchgeschaut habt, stellt sich vor allem eine Frage: Geht die Serie weiter? Oder erleidet Sweet Tooth das gleiche traurige Schicksal, das in den vergangenen Wochen und Monaten viel zu viele Netflix-Serien erleiden musste? Keine Angst, Sweet Tooth wird sehr wahrscheinlich nicht abgesetzt.

Fantasy bei Netflix: Sweet Tooth Staffel 3 so gut wie sicher

Während viele Netflix-Serie um die Verlängerung bangen müssen, scheint Sweet Tooth längst einen Schritt weiter. Der Streaming-Dienst hat die Fantasy-Serie offenbar um eine 3. Staffel verlängert. Offiziell ausgesprochen wurde die Verlängerung noch nicht. What's on Netflix berichtete aber im Februar 2023 von dem Staffel 3-Zuschlag. Laut diversen Quellen aus dem Umfeld der Produktion geht Sweet Tooth weiter.

Wann startet Sweet Tooth Staffel 3 bei Netflix?

Wann die 3. Staffel von Sweet Tooth bei Netflix startet, lässt sich noch nicht sagen. In Anbetracht der vorherigen Startdaten der ersten zwei Staffeln sollten wir nicht davon ausgehen, dass die Fortsetzung schon im April 2024 eintrifft. Da es sich bei Sweet Tooth um eine aufwendig produzierte Fantasy-Serie handelt, müssen wir uns vermutlich wieder auf eine längere Wartezeit einstellen. Frühjahr 2025 wäre ein denkbarer Start.

Hier könnt ihr den neuesten Trailer zu Sweet Tooth schauen:

Sweet Tooth - S02 Trailer (Deutsch) HD

Welche Figuren kehren in Sweet Tooth Staffel 3 zurück?

Da die Dreharbeiten noch nicht angefangen haben, können wir an diesem Punkt nur spekulieren. Ausgehend vom Verlauf der Geschichte würde es Sinn ergeben, wenn folgende Sweet Tooth-Figuren in der 3. Staffel zurückkehren:

Wie geht Sweet Tooth Staffel 3 bei Netflix weiter?

Die Handlung von Sweet Tooth basiert auf der gleichnamigen Comicvorlage von Jeff Lemire, die von 2009 bis 2021 in insgesamt 46 Ausgaben veröffentlicht wurde. Somit existiert noch reichlich Stoff, der in zukünftigen Staffeln verfilmt werden kann. Besonders interessant für die 3. Staffel dürften weitere Details zu dem Virus werden, das in der Welt von Sweet Tooth einen Großteil der Menschheit ausgelöscht hat.

In der 2. Staffel erfahren wir bereits mehr über die Origin-Story des Virus, der erstmals in Alaska festgestellt wurde. Da sich Sweet Tooth im Zuge der ersten zwei Staffeln ein paar kreative Freiheiten genommen hat, ist davon auszugehen, dass die kreativen Köpfe hinter dem Projekt auch in Zukunft eigene Entscheidungen unabhängig von den Comics treffen werden. Es bleibt spannend, wie sich die Serie entwickelt.

