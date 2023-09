Sylvester Stallone begräbt nach Rambo seine nächste große Action-Reihe: Der Abschluss kostete 100 Millionen Dollar und ihr könnt euch den Film schon jetzt fürs Heimkino sichern

The Expendables 4 läuft gerade in den deutschen Kinos, doch ihr könnt euch Sylvester Stallones letzten großen Action-Auftritt schon jetzt auf Disc für zu Hause sichern.

Altersbedingt will Sylvester Stallone wohl keinen neuen Rambo-Film mehr drehen und auch der 100 Millionen Dollar teure The Expendables 4 wird für ihn der letzte Teil der beliebten Action-Reihe. Dementsprechend dürfte die Heimkinoveröffentlichung auf Blu-ray und Co. für viele Fans ein Muss werden.

Schon jetzt könnt ihr euch passend zum Kinostart von The Expendables 4 den Film auf Disc mit Heimkino-Release am 22. Dezember bei Amazon vorbestellen, wobei das limitierte 4K-Steelbook * mit zusätzlicher Blu-ray wohl am interessantesten ist. Ebenfalls limitiert ist das Steelbook der normalen Blu-ray-Fassung *.

The Expendables 4 im limitierten 4K-Steelbook Deal Zum Deal

Neben den limitierten Steelbooks könnt ihr euch den Film natürlich auch als normale Amaray-4K *, Blu-ray *, oder DVD * bestellen.

Darum geht es in The Expendables 4

Auch wenn die Expendables-Reihe traditionell bekanntlich weniger Wert auf die Story als auf Kämpfe und Co. legt, bietet das neuerliche Stelldichein der Action-Stars natürlich auch wieder eine dramatische Rahmenhandlung.

Die Elite-Söldner rund um Lee Christmas (Jason Statham), Barney Ross (Sylvester Stallone), Gunner Jensen (Dolph Lundgren) und Toll Road (Randy Couture) bekommen dabei auch diesmal wieder Unterstützung von einigen jüngeren Kämpfern (darunter 50 Cent, Tony Jaa, Megan Fox).

Das Team wird einmal mehr zur Rettung der Welt auf den Plan gerufen als Suarto (Iko Uwais) mit seiner Terror-Organisation einen Nuklear-Sprengkopf nutzen will, um einen Konflikt zwischen Russland und den USA anzuzetteln. Dementsprechend werden auch alle möglichen Waffen und Fähigkeiten dringend benötigt, während die Uhr zur großen Eskalation tickt.



So kommt The Expendables 4 bisher an



Bei der Kritik kommt der neue Teil von The Expendables bisher recht durchwachsen an: FILMSTARTS hat 2 von 5 Sternen vergeben und moniert jede Menge Greenscreen-Optik und bescheidene Sprüche, während die Martial-Arts-Experten im Cast in einzelnen Szenen dennoch einiges zeigen und das Blut mit jeder Menge Splatter-Effekten spritzt.

Auch die Moviepilot-Community hat in bisher knapp über einem Dutzend Bewertungen eher durchschnittliche 5,2 von 10 Punkten vergeben. Fans der beliebten Action-Reihe und von Alteisen Sylvester Stallone dürften zum Abschluss der Reihe aber wohl dennoch auf ihre Kosten kommen.

