"Warum sieht mein Kopf so aus?": 50 Cent kritisiert Expendables 4 und auch Sylvester Stallone kommt nicht ungeschoren davon

Sylvester Stallone und Jason Statham kehren in The Expendables 4 zurück, Co-Star 50 Cent zeigt sich über das Werbematerial für den Action-Blockbuster aber nicht begeistert.

In einem Monat ist es so weit: Dann kehren Sylvester Stallone und seine Expendables zum ersten Mal seit 9 Jahren auf die große Leinwand zurück. Der Rambo- und Rocky-Darsteller konnte für The Expendables 4 wieder einige Größen vor die Kamera locken, darunter Jason Statham, Megan Fox, die Martial Arts-Stars Iku Uwais (The Raid) und Tony Jaa (Ong Bak). Rapper Curtis '50 Cent' Jackson ist ebenfalls dabei, aber hat mindestens einen Verbesserungsvorschlag für den 100 Millionen Dollar teuren Film.

Das schreibt 50 Cent über sein Expendables 4-Poster

50 Cent teilte in einem Instagram-Post seinen Unmut über das Charakterposter mit der Welt, das seiner Figur namens Easy Day zuteilwurde. Wer glaubt, dass man bei dem Motiv eines Mannes mit riesigem Schießprügel nichts falsch machen kann, wird eines Besseren belehrt:

WTF, ist uns das Geld ausgegangen? Warum sieht mein Kopf so aus, als ob er nicht mit meinem Körper verbunden wäre? Ich wette, die werden Sylvester Stallone großartig aussehen lassen.

Hier könnt ihr das Poster sehen, das den Zorn des Stars auf sich gezogen hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zum Vergleich gibt es hier das Poster für Sylvester Stallone:

LEONINE Expendables 4

Stallone hat sich bisher noch nicht zu dem Missmut seines Expendables-Kollegen geäußert.

Mehr zum Film: Sylvester Stallones Expendables-Ausstieg: Das Abschiedsvideo mit Jason Statham könnte kaum rührender sein

Dann kommt The Expendables 4 ins Kino

Der Action-Film startet bereits am 21. September in den deutschen Kinos, 13 Jahre nach dem ersten Teil. Diesmal führt Scott Waugh (Act of Valor) Regie, dessen Action-Film Hidden Strike kürzlich bei Netflix Premiere feierte.

Iku Uwais spielt in Expendables 4 einen Terroristen, der nukleare Sprengköpfe schmuggelt. Die Söldnertruppe um Barney Ross (Stallone) und Lee Christmas (Statham) musl das verhindern.

Teil 4 soll dabei als eine Art Generationenwechsel fungieren, bei dem die Rambo-Legende dem Meg-Star Jason Statham die Führung der Expendables übergibt. Zum Cast gehören neben den Genannten auch Andy Garcia, Dolph Lundgren und UFC-Kämpfer Randy Couture.