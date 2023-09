Sylvester Stallone äußert sich endlich zu Rambo 6 und spricht aus, was viele Fans seit Jahren denken

Kehrt Sylvester Stallone für Rambo 6 zurück? Der Action-Star sprach über die Zukunft der Reihe. Seine Aussage wird viele Fans enttäuschen, aber nicht überraschen.

Seit über 40 Jahren führt Sylvester Stallones Rambo einen Krieg gegen die Welt und sich selbst. Nach dem letzten Teil Rambo: Last Blood fragten sich viele Fans, ob der Action-Held der 80er noch einmal für einen weiteren Film ins Feld ziehen wird. Stallone gab darauf nun eine überraschend kaltschnäuzige Antwort.

Sylvester Stallone schickt Action-Held Rambo in Rente: Was wird aus Teil 6?

Bei einem Gespräch im Rahmen des Toronto Film Festivals erklärte Stallone:

Ich könnte Rambo zurücklassen. Er ist einfach fertig. Manche Leute wollen immer noch einen weiteren Film drehen. Da sage ich dann: 'Wogegen soll ich kämpfen? Arthritis?'

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das klingt, als sei Rambos sofortiger Ruhestand bereits beschlossene Sache. Tatsächlich räumte Sylvester Stallone zuletzt für ein Sequel aber noch mehrere Möglichkeiten ein. Am Wahrscheinlichsten galt bisher eine nach Rambo: Last Blood angesiedelte Story, in der der Staffelstab der Ein-Mann-Armee an eine neue Generation übergeben wird.

Rambo ist nicht die einzige von Stallones Action-Reihen, aus denen sich der Star aus eigenem Antrieb zurückzieht. In Kürze wird er in Expendables 4 zum letzten Mal an der Seite von Jason Statham zu sehen sein.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Podcast: Die 8 besten Netflix-Filme aller Zeiten

Seit 2015 veröffentlicht Netflix nicht nur exklusive Serien, sondern auch Filme. Wir haben uns die Titel der vergangenen Jahre angeschaut und die acht besten Netflix-Original-Filme herausgesucht. Um welche es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in dieser Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom brutalen Kriegsdrama bis zum verträumten Fantasy-Abenteuer, vom Blockbuster bis zum Geheimtipp: Bei Netflix könnt ihr einige starke Original-Filme entdecken. Sogar das verloren geglaubte Werk eines Meister-Regisseurs ist bei dem Streaming-Dienst erschienen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.