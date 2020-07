Sylvester Stallone bis zum Umfallen: Gleich 3 Actionkracher am Stück im TV

Sylvester Stallone-Fans kommen heute Abend bei RTLZWEI voll auf ihre Kosten. Der Sender strahlt gleich 3 Filme mit dem Actionstar am Stück bis tief in die Nacht aus.

Auch im hohen Alter ist Sylvester Stallone alles andere als untätig. Noch immer ist der Actionstar Jahr für Jahr damit beschäftigt, in neuen Filmen mitzuspielen oder eine seiner bewährten Kult-Reihen wie das Rambo-Franchise weiter fortzusetzen.

Längst hat sich der Schauspieler eine beachtliche Filmografie aufgebaut, die mehrere Jahrzehnte an verschiedensten Filmen umfasst. Für eine dreifache Zeitreise durch Stallones Karriere sorgt heute Abend RTLZWEI. Ab 20:15 Uhr strahlt der Sender gleich drei Actionfilme mit dem Schauspieler am Stück aus. Fans können sich die Nacht mit Stallone bis 02:10 Uhr um die Ohren schlagen.

Daylight eröffnet das Sylvester Stallone-Trio

Um 20:15 Uhr startet RTLZWEI das Sylvester Stallone-Dreierpack mit Daylight. Der Film knüpft an typische Katastrophen-Blockbuster der 70er an und schickt Stallone im Wettkampf gegen die Zeit auf eine Rettungsmission, bei der die Hauptfigur eine Gruppe Pendler aus einem verschütteten Tunnel unter dem Hudson River befreien muss.

Als der Film des späteren The Fast and the Furious-Regisseurs Rob Cohen 1996 ins Kino kam, waren Fans gewohnter Stallone-Actionkost eher enttäuscht von dem Katastrophenthriller. Auch bei der Moviepilot-Community ist Daylight mit einem Durchschnitt von 5,8 kein Überflieger in der Filmografie des Stars. Viele Fans hat der Film trotzdem noch für sich gewonnen.

Judge Dredd macht Sylvester Stallone zum Gesetzeshüter zwischen Sci-Fi-Action und Comic-Trash

Um 22:30 Uhr folgt auf RTLZWEI dann Judge Dredd. Auch wenn der Film bei den Moviepiloten genauso wie Daylight nur auf einen Durchschnitt von 5,8 kommt, hat er schon lange Kultstatus. In der Comic-Adaption spielt Sylvester Stallone den titelgebenden Gesetzeshüter in einer dystopischen Zukunft, die vollgestopft ist mit schrägen Zitaten, Sci-Fi-Ideen und satirischen Einfällen, die zwischen plumpem Trash und absichtlicher Parodie pendeln.

Deutlich ernster und noch knallhärter wurde die Figur erst 2012 nochmal zum Leben erweckt. Die Neuinterpretation mit Karl Urban in der Titelrolle genießt aufgrund der wuchtig-stylishen Action einen noch besseren Ruf als Judge Dredd von 1995. Ein eigenwilliges Original bleibt der Stallone-Film aber trotzdem.

Lock Up beschließt den langen Sylvester Stallone-Filmabend

Um 00:15 Uhr strahlt RTLZWEI dann den dritten und letzten Sylvester Stallone-Film am Stück aus. In Lock Up - Überleben ist alles bewegt sich der Schauspieler ähnlich wie in Daylight erneut etwas von seinen gewohnten Actionrollen weg und spielt die Hauptfigur in einem Gefängnisdrama.

Als Häftling Frank Leone hat Stallones Protagonist wegen eines mittelschweren Verbrechens eigentlich nur noch sechs Monate abzusitzen. Überraschend wird er dann jedoch in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt, wo er unter der Führung des erbarmungslosen Direktors (Donald Sutherland) terrorisiert wird. Bald findet Leone heraus, dass dieser noch eine alte Rechnung mit ihm offen hat.



