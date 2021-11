Sylvester Stallone kehrt ins MCU zurück – und lässt sich erstmal als CGI-Figur klonen

In Guardians of the Galaxy 3 wird Sylvester Stallone wieder dabei sein. Auf Instagram teilte der Actionstar jetzt ein skurriles Verfahren, mit dem ein CGI-Abbild seines Gesichts geschaffen wird.

Nach seiner Zusammenarbeit mit James Gunn für The Suicide Squad als King Shark steht Sylvester Stallone direkt wieder für den Regisseur vor der Kamera. Nach seinem ersten Auftritt in der Rolle von Stakar Ogord in Guardians of the Galaxy Vol. 2 kehrt der Actionstar für Teil 3 ins MCU zurück.

Dabei kann es sein, dass der Schauspieler gar nicht oft am Set anwesend sein muss. Auf Instagram teilte Sylvester Stallone jetzt das skurrile Technik-Verfahren, mit dem ein CGI-Abbild seines Gesichts erschaffen wird. Aber seht selbst!

Sylvester Stallone stürzt sich für Guardians of the Galaxy 3 ins spezielle Blitzlichtgewitter

In seinem Instagram-Post erklärt Stallone den ersten Schritt für seine Arbeit am Set von Guardians of the Galaxy 3. Hier werden verschiedene seiner Gesichtsausdrücke zuerst von vielen Kameras gleichzeitig mit Blitzlicht fotografiert. Als Gesichtsduplikation bezeichnet der Star die spezielle Technik, mit der sein Gesicht dann als CGI-Abbild erzeugt werden kann.

Das Verfahren, das ihr im zweiten Clip von Stallones Instagram-Post als kurzes Stroboskop-Gewitter selbst erleben könnt, zeigt einmal mehr die Möglichkeiten moderner Technik. Für kurze Szenen mit seinem MCU-Charakter Stakar Ogord muss der Star also gar nicht mehr ständig selbst am Set sein, sondern kann mit seinem eigenen CGI-Gesicht gedoubelt werden.

Als Stakar Ogord aka Starhawk hat sich Stallone in einer der Abspannszenen von Guardians of the Galaxy Vol. 2 mit alten Teammitglieder:innen der sogenannten Ravagers getroffen. Die Crew stellt in den Comics die originalen Guardians of the Galaxy dar und könnte noch eine größere Rolle im kommenden Marvel-Sequel spielen.

Die Dreharbeiten zu Guardians of the Galaxy 3 haben eben erst begonnen. Im Kino soll der Blockbuster bei uns dann am 3. Mai 2023 starten. Mit Sylvester Stallone und seinem eigenen CGI-Klon-Gesicht.

