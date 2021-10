Legendäre Marvel-Figur endlich im MCU: Er ist die größte Bedrohung für die Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy 3 hat seinen Bösewicht gefunden. Adam Warlock ist offiziell für die MCU-Fortsetzung bestätigt. Will Poulter wird die legendäre Marvel-Figur verkörpern.

Lange war es ruhig um Guardians of the Galaxy 3. Langsam, aber sicher nimmt das Projekt wieder an Fahrt auf. Nachdem sich Regisseur und Drehbuchautor James Gunn mit The Suicide Squad und dem Spin-off Peacemaker bei DC ausgetobt hat, meldet er sich mit dem dritten Guardians-Kapitel endlich wieder im Marvel Cinematic Universe zurück.

Guardians of the Galaxy 3 startet im Mai 2023 in den Kinos, was bedeutet, dass sich das Projekt jetzt in der Vorproduktion befindet. Worum sich die Geschichte genau dreht, wissen wir noch nicht. Seit wenigen Stunden steht jedoch fest, mit welchem Schurken es die Crew rund um Chris Pratts Star-Lord zu tun bekommt: Adam Warlock.

Der nächste große Marvel-Schurke: Will Poulter jagt als Adam Warlock die Guardians of the Galaxy

Bereits in der Post-Credit-Szene von Guardians of the Galaxy 2 wurde die Ankunft der legendären Marvel-Figur angedeutet. Vier Jahre später wartet das Branchenblatt Deadline mit dem Scoop auf, dass Will Poulter für die Rolle gecastet wurde. Auf Twitter bestätigt Gunn das Casting mit lobenden Worten für seinen neuen Star.

Im Nachklapp von Guardians of the Galaxy 2 ruft die goldene Ayesha (Elizabeth Debicki), den mächtigen Adam Warlock auf den Plan ruft, um die Guardians zu jagen. Bei Warlock handelt es sich um ein künstliches Lebewesen, das als perfekter Mensch in einem Kokon gezüchtet wurde und über einige besondere Fähigkeiten verfügt.

Guardians of the Galaxy 3: Die wichtigsten Infos zu Bösewicht Adam Warlock und Schauspieler Will Poulter

Adam Warlock ist sehr stark, sehr schnell und sehr beweglich. Seine Ausdauer ist nahezu unerschöpflich. Zudem kann Energie und Materie manipulieren – der perfekte Jäger, um die Guardians zu fassen. Geschaffen wurde die Figur von Stan Lee und Jack Kirby. Ihren ersten Auftritte hatte sie 1967 in einer Ausgabe von Fantastic Four.

In den Comics tritt Adam Warlock nicht nur als Bösewicht in Erscheinung. Mit der Figur verbunden ist ebenfalls eine Storyline, in der er zum Rebellen wird und sich gegen die Figuren stellt, die ihn ins Leben gerufen haben. Fortan ist er kein Antagonist mehr, sondern ein Held, der Seite an Seite mit den Guardians kämpft.

Für Will Poulter ist Adam Warlock die bisher größte Rolle seiner Karriere. In der Vergangenheit war er in gefeierten Werken wie The Revenant, Detroit und Midsommar zu sehen. Zuletzt spielte er in zwei Folgen der großartigen Serie The Underground Railroad mit. Blockbuster-Erfahrung sammelte er durch seine Beteiligung am Maze Runner- und Narnia-Franchise. Mit Black Mirror: Bandersnatch hat er sogar einen interaktiven Netflix-Film in seiner Filmographie stehen.

Guardians of the Galaxy 3 startet am 3. Mai 2023 in den deutschen Kinos.

