Sylvester Stallone legt Rambo-Nachfolger fest: Zwei ultraharte Kultfilme zeigen, dass sein Favorit für die Rolle perfekt ist

Sylvester Stallone hat seinen Kandidaten für die Rambo-Nachfolge gefunden. Auch wenn sein Favorit zuletzt als Comedy-Figur zu sehen war, beweisen zwei extrem brutale Thriller seine Tauglichkeit.

Der nächste Rambo wird platinblond. Das könnten zumindest viele Fans des Action-Franchise aus Sylvester Stallones jüngsten Worten herauslesen: Der Hollywood-Star will nämlich Ryan Gosling als Nachfolger in der Kriegerrolle sehen. Und der ist, Barbie-Haarfarbe und Rollerblades zum Trotz, eine gute Wahl. Wer es nicht glaubt, muss sich nur Drive und Only God Forgives ansehen.

Ryan Gosling schockiert in zwei Filmen mehr als Sylvester Stallones ganze Rambo-Reihe

Beide Filme sind das Werk von Nicolas Winding Refn, der ihnen maßgeblich seinen Status als Kult-Regisseur verdankt. Beide erzählen in wunderschönen, neongetränkten Bildern eine Noir-Geschichte über Männer mit mysteriöser Vergangenheit. Und beide sind gnadenlos brutal.

Universum/24 Bilder Ryan Gosling in Drive

In Drive wird ein namenloser Fluchtwagenfahrer (Gosling) in einen Überfall hineingezogen, nach dessen Scheitern er ins Visier skrupelloser Verbrecher gerät. Plötzlich muss er sich zwischen Liebe und Gewalt entscheiden. Die Gewaltspitzen dominieren zwar nicht den gesamten Film. Wenn sie aber eintreffen, dann mit unfassbarer Härte.

In Only God Forgives spielt Gosling einen US-Amerikaner in Thailand, der hinter der Fassade eines Kampfsport-Clubs Drogengeschäfte betreibt. Als sein Bruder eine minderjährige Prostituierte tötet, findet sich Goslings Figur zwischen zwei Fronten wieder.

Die Brutalität in beiden Filmen ist über weite Strecker weit verstörender als die des Rambo-Franchises. Wer also mit Blick auf Goslings gepudertem Ken-Antlitz vergessen hat, wie viel Blut dem Star in Refns Filmen übers Gesicht läuft, der sei hiermit daran erinnert. Gosling ist nicht Stallone, das ist offensichtlich. Aber genau wie Stallone macht er inmitten von Gewaltexzessen und finsteren Vergangenheiten eine gute Figur. Egal, ob es dem Action-Star mit der Rambo-Nachfolge ernst ist oder nicht.

