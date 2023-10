Sylvester Stallones Synchronsprecher ist tot: Thomas Danneberg war die Stimme vieler Hollywood-Legenden

Der Synchronsprecher Thomas Danneberg ist tot. Seine Stimme wird für immer mit zwei absoluten Action-Legenden des Hollywood-Kinos verbunden sein: Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger.

Eine der ganz großen Stimmen der hiesigen Film- und Serienlandschaft ist tot: Thomas Danneberg. Seit den 1960er Jahren war er vor dem Mikrofon aktiv. Er hat dem Action-Kino der 1980er Jahren seinen ganz eigenen Klang verliehen und die Filme von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger für viele deutsche Zuschauer geprägt.

Der Synchronsprecher Charles Rettinghaus überbringt in Form einer emotionalen Video-Botschaft die traurige Nachricht von Dannebergs Tod auf Instagram. Dazu schreibt er in dem Post: "Unser lieber Kollege und Freund Thomas Dannenberg hat uns verlassen. Thomas ich wünsche dir eine gute Reise."



Thomas Danneberg wurde am 2. Juni 1942 in Berlin geboren. Er wurde 81 Jahre alt. Erste Erfahrung mit dem Sprechen konnte er bereits in jungen Jahren beim Theater auf der Bühne sammeln. Im Lauf seiner Karriere ist er zu einem der gefragtesten Stimmen in der Synchron-Branche aufgestiegen. Danneberg war nicht nur als Synchronsprecher, sondern auch als Schauspieler, Synchronregisseur und Dialogbuchautor tätig.





Mehr in Kürze.