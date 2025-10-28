Tagesschau-Legende Judith Rakers packt über einen der peinlichsten Momente ihres Lebens aus: "Habe mich so ertappt gefühlt"

Im TV wirken die Tagesschau-Stars stets professionell, doch abseits der Kamera sind sie auch nur Menschen. Dass selbst Sprecher-Legenden wie Judith Rakers nicht vor peinlichen Situationen sicher sind, verrät sie in ihrem Podcast: An diesen pikanten Fauxpas erinnert sie sich noch heute.

Die Tagesschau gilt in Deutschland als echte Institution. Wer dieses prestigeträchtige Format moderiert, muss seriös und hochprofessionell herüberkommen. Aber auch die Vollprofis der ARD-Nachrichtenredaktion sind nicht immer perfekt: Tagesschau-Ikone Judith Rakers packt herrlich ehrlich über einen der schlimmsten Patzer ihres Lebens aus: Sie verschickte Unterwäsche-Bilder – an die falsche Person.

Wegen Bauchweghöschen: Ex-Tagesschau-Ikone Judith Rakers gesteht Unterwäsche-Fauxpas

Tagesschau -Legende Judith Rakers hängte 2024 ihren Nachrichten-Job an den Nagel und hält ihre Fans mit dem eigenen Podcast Barborie & Rakers – Orgeln sich durchs Alphabet auf dem Laufenden. In einer Folge überraschte sie mit einer besonders anzüglichen Geschichte.

Wie die ehemalige Nachrichtensprecherin berichtete, sei sie beruflich in Berlin unterwegs gewesen und habe ihren freien Abend bei einem romantischen Date verbracht. Nach dem Treffen sei sie "ganz brav" ohne ihre männliche Begleitung ins Hotel zurückgekehrt. Ihre beste Freundin habe daraufhin via Handy wissen wollen, warum es nicht zum Techtelmechtel gekommen sei. Rakers Antwort war eindeutig: "Weil ich nicht die richtige Unterwäsche anhatte." Statt Dessous habe sie nämlich ein knallenges Bauchweghöschen getragen: "Dann wird einem irgendwie bewusst: 'Du kannst jetzt gar nicht intimer werden'."

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere spannende TV-News:

Es kommt noch viel schlimmer: Judith Rakers verschickte Unterwäsche-Fotos – an den falschen

Ihre Freundin habe daraufhin wissen wollen, wie schlimm die Unterwäsche wirklich ausgesehen habe, also hat Rakers prompt einen Schnappschuss der Funktionswäsche gemacht:

Nicht, wie ich sie anhabe, aber sie lag so auf dem Bett. Das war wirklich so ein Spanx-Strampler, der alles wegdrückt am Oberschenkel. Und dazu ein fleischfarbener BH und ein fleischfarbenes Unterhemd.

Dieses wenig schmeichelhafte Foto wollte sie eigentlich nur an ihre Freundin senden, doch leider unterlief ihr dabei ein fataler Fehler: Das Foto erreichte nämlich genau den Mann, mit dem sie zuvor ausgegangen war: "Dieses Foto habe ich aus Versehen dem Typen geschickt. Und ich konnte es nicht zurückholen." Rakers habe noch versucht, die Situation "mit Humor irgendwie aufzulösen", doch bedauerlicherweise waren ihre Notlügen umsonst gewesen: Ihr Date habe sie nach dieser Blamage nie wieder gesehen. "Mir war das so peinlich, ich habe mich so ertappt gefühlt. Das war so schlimm!", erinnert sich die Tagesschau-Ikone zurück.