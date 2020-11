Täglich frisch geröstet von Stefan Raab: Wenn du TV total mochtest, wirst du diese Show lieben

Merkel-Parodien, Prügel-Gags und dazwischen lustige Clips. Wer den Humor von TV total vermisst, wird mit Raabs Täglich frisch geröstet bei TVNOW definitiv große Freude haben.

Was waren das für Zeiten, als uns Stefan Raab mit TV total noch jeden Abend ins Bett gebracht hat. Da gab es sie noch, diese verlässliche Konstante, bei der wir wussten, was uns erwartet. Jede Sendung folgte dem gleichen Ablauf, es gab keine stressigen Überraschungen.

Bei TVNOW: Warum sich Stefan Raabs neue Show Täglich frisch geröstet lohnt

Erst Raabs Stand-Up, in dem er uns die Peinlichkeiten der deutschen TV-Landschaft zeigte, dann ein witziger Einspieler und schließlich ein ausgedehnter Talk mit einem Gast. Das Blödeln stand im Vordergrund - und wenn es doch mal etwas zu trocken wurde, musste eben ein lustiger Clip vom Nippelboard herhalten.

Jede Woche neu: Täglich frisch geröstet nur bei TVNOW streamen

Die von Stefan Raab für den Streamingdienst TVNOW produzierte Show Täglich frisch geröstet bringt uns in diese wohlige Zeit der Unterhaltung zurück. Sie erfindet das Rad nicht neu, will sie aber auch nicht. Sie will uns mit dem unbedingten Willen zur Albernheit entertainen.

In Täglich frisch geröstet müssen sich Prominente in einer klassischen Late-Night-Umgebung beweisen. Können sie charmante Gastgeber sein? Überzeugen sie mit einem witzigen Stand-Up? Sind sie souverän im Talk mit Gästen? Evelyn Burdecki, Jorge Gonzáles, Ralf Moeller und weitere stellen ihre Entertainer-Qualitäten unter Beweis.

Stefan Raabs Täglich frisch geröstet: Blamieren oder kassieren

Mit strengem Auge werden sie dabei hinter den Kulissen von den sogenannten Roastern beobachtet, die ebendiese Prominente humorvoll rösten. Comedy-Profis wie Torsten Sträter oder Olaf Schubert kommentieren gnadenlos, wenn ein Gag nicht zündet.

Vorgeschmack: Das passiert in Täglich frisch geröstet

Täglich frisch geröstet - Late Night Show produziert von Stefan Raab

Trotzdem lachen wir und die Roaster nicht über die Prominenten, sondern mit ihnen. Diese bringen selbst schon eine große Portion Selbstironie mit. Und die brauchen sie auch, wenn sie sich dieser Late-Night-Challenge stellen möchten. Das mag manchem Zuschauer zu harmlos sein, aber letztlich steht hier eben der Spaß und nicht die Häme im Vordergrund.

Täglich frisch geröstet auf TVNOW: Stefan Raab guckt im Hintergrund zu

Dass Stefan Raab Täglich frisch geröstet produziert hat und Chips fressend in der Regie sitzt, erfahren wir in den ersten Sekunden jeder Folge. Doch er ist nicht das einzige Comedy-Urgestein dieser Show. Lutz van der Horst, mittlerweile bekannt aus der heute-show, ist als Reporter in diversen Einspielern unterwegs.

© RTL/TVNOW Ralf Möller und Olaf Schubert

So muss er zum Beispiel eine Band aus Laien zusammenstellen, die schließlich gemeinsam mit Musiker Gentleman performen. Seine ersten TV-Schritte hat Lutz damals bei TV total gemacht, wo er ebenfalls als satirischer Reporter unterwegs war.

Täglich frisch geröstet bei TVNOW: Oldschool Entertainment

Auch die Stimme des Sprechers der Show ist keine unbekannte. Sie gehört Peter Rütten, der aktuell an der Seite von Oliver Kalkofe die SchleFaZ kommentiert. Bereits in den 90ern war er Teil des Autorenteams der Harald Schmidt Show und steuerte völlig durchgeknallte Einspieler bei. Diese Tradition wird in Täglich frisch geröstet fortgesetzt. Etwa wenn er Angela Merkel andere Worte in den Mund legt.

Täglich frisch geröstet versprüht einen Hauch von Nostalgie, ohne dabei verstaubt zu wirken. Hier sind Comedy-Neulinge (die Hosts) und Comedy-Profis (die Roaster) am Werk.

Zusammen ergibt das eine Röstmischung, die nach TV total duftet und die Tradition der Blödeleien fortführt. Da muss dann leider auch der hippe Barista einstecken, der in einem Running Gag in jeder Folge erneut auf die Rübe bekommt.

