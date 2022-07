Tarantinos Lieblingsschauspieler in verstörendem Alptraum: Neuer Trailer für unfassbaren Bilderrausch

Zu Don't Worry, Darling ist ein neuer Trailer erschienen, der sogar den letzten toppt. Mit Marvel-Star Florence Pugh und Tarantino-Liebling Chris Pine kommt ein unglaublicher Alptraum.

Nach der gefeierten Highschool-Komödie Booksmart liefert Schauspielerin und Regisseurin Olivia Wilde einen neuen Film ab, der sich nicht stärker vom Vorgänger unterscheiden könnte.

Der verstörend-geheimnisvolle Psychothriller Don't Worry, Darling kommt mit MCU-Star Florence Pugh, Popstar Harry Styles sowie Quentin Tarantinos Lieblingsschauspieler Chris Pine daher und entfesselt einen düsteren Alptraum als unglaublichen Bilderrausch. Das beweist der neue Trailer nochmal eindrucksvoll.

Schaut hier den fantastischen neuen Trailer zu Don't Worry, Darling:

Don't Worry Darling – Trailer 2 (Deutsch) HD

Don't Worry, Darling sieht nach einem der besten Thriller des Jahres aus

In der Geschichte von Olivia Wildes neuem Film spielen Florence Pugh und Harry Styles ein Ehepaar in den 1950ern, das in eine mysteriöse Kommune zieht. Das Versprechen eines strahlenden Gemeinschaftslebens bröckelt schnell, als sich die beklemmenden Vorfälle häufen. Eine Schlüsselrolle spielt wohl Tarantino-Favorit Chris Pine, der im Trailer als Anführer mit verborgenen Abgründen auftritt.

Die Eindrücke des knapp drei Minuten langen neuen Trailers erschlagen einen fast schon mit edlen Bildern, die sich gleichzeitig immer mehr zum unbequemen Alptraum verdichten. Mit Wildes neuem Werk dürfte uns einer der besten Thriller 2022 erwarten.

Ein wenig gedulden müssen wir uns auf den Film aber noch. Don't Worry Darling startet am 22. September bei uns im Kino.

Wie findet ihr den Trailer zu Don't Worry Darling?