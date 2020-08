Tenet knackt erste Meilensteine: Nolan-Blockbuster überrascht am Box Office

Vom Studio wurde Tenet mit einer ungewöhnlichen Strategie zunächst außerhalb der USA veröffentlicht. Erste starke Box Office-Ergebnisse zeigen, dass sich das Risiko bisher auszahlt.

Der Kinostart von Tenet wirkt selbst jetzt noch unwirklich, nachdem der neue Blockbuster von Christopher Nolan schon fast eine Woche lang bei uns zu sehen ist. Nach mehreren Verschiebungen aufgrund der Coronakrise hat sich das Studio Warner Bros. zu einer gewagten Strategie entschieden. Die USA, der größte Markt für den Film, kommt erst deutlich später als viele andere Länder in den Genuss von Tenet.

Trotz der schwierigen Situation, in der Nolans neuer Blockbuster mit weniger Kinos und weniger belegbaren Plätzen zu kämpfen hat, scheint sich das Risiko für das Studio auszuzahlen. Die Box Office-Zahlen zu Tenet nach dem ersten Startwochenende haben die Erwartungen sogar übertroffen.

Tenet ist ein Überraschungserfolg an den Kinokassen

Wie Variety berichtet, hat Tenet übers Startwochenende international rund 53 Millionen Dollar an den Kinokassen eingespielt. Auch wenn der gut 200 Millionen Dollar teure Blockbuster damit noch sehr weit von einem klassischen Erfolg entfernt ist, stellt das erste Einspielergebnis gerade mit Blick auf die ungewöhnliche Veröffentlichungsstrategie und die erschwerten Corona-Bedingungen eine erfreuliche Überraschung dar.

Warner-Boss Toby Emmerich äußerte sich bereits sehr zufrieden zu den Tenet-Zahlen:

Wir haben international einen fantastischen Start hingelegt und könnten nicht zufriedener sein. Christopher Nolan hat erneut einen ereigniswürdigen Film geliefert, der auf der großen Leinwand gesehen werden muss, und wir sind begeistert, dass das Publikum auf der ganzen Welt die Möglichkeit bekommt, Tenet zu sehen.

Den stärksten Start verzeichnet Tenet in Großbritannien, wo Nolans Blockbuster am Startwochenende 7,1 Millionen Dollar einspielen konnte. In 9 Ländern, darunter Holland, Ungarn und die Ukraine, wurde der Film sogar zum stärksten Start in Nolans gesamter Karriere. In Saudi-Arabien sorgte Tenet dagegen mit einem Einspielergebnis von 1,47 Millionen Dollar für den zweitstärksten Start eines Hollywood-Films aller Zeiten.

In Deutschland führte der Film ebenfalls zu einem großen Kino-Comeback. Wie Blickpunkt:Film berichtet, strömten hierzulande von Donnerstag bis Sonntag starke 320.000 Besucher in die Lichtspielhäuser und sorgten so für 3,2 Millionen Euro Umsatz.

Da Tenet bereits vergangenen Mittwoch in die Kinos kam, kommen hier nochmal 60.000 Zuschauer vom Starttag hinzu. Insgesamt wurden für den neuen Christopher Nolan-Blockbuster in Deutschland damit schon 380.000 Tickets verkauft. Ein starkes Zeichen dafür, dass das Kino trotz Corona und vermehrtem Streaming zu Hause nicht so leicht totzureden ist.

In den USA wird Tenet dann Ende dieser Woche ab dem 3. September in wiedereröffneten Kinos laufen, während China als zweitwichtigster Markt ab dem 4. September in den Genuss von Nolans Film kommt.

