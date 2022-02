Teuerster Netflix-Blockbuster: Chris Evans zeigt sich für Avengers-Macher als Bösewicht mit blutigen Schrammen

Im kommenden Netflix-Film The Gray Man liefert sich Chris Evans ein Agenten-Duell mit Ryan Gosling. Mit einem neuen Bild hat der MCU-Star jetzt nochmal seinen schrägen Bösewicht geteast.

Mit einem epischen Trailer hat Netflix vor einigen Tagen die gewaltigsten Filmtitel 2022 vorgestellt. Dazu zählt auch der Agenten-Actionthriller The Gray Man, bei dem die Avengers: Infinity War- und Endgame-Regisseure Joe und Anthony Russo Regie geführt haben.

Noch spannender ist die Besetzung, die Ryan Gosling nach vier Jahren Schauspielpause in der Hauptrolle zurückbringt und Chris Evans als schrägen Bösewicht entfesselt. Seine Rolle hat der Captain America-Star jetzt nochmal mit einem etwas derberen Bild geteast.

Netflix' The Gray Man stärkt die Kino-Konkurrenz des Streamingdiensts

Im Video mit der großen Netflix-Filmvorschau 2022 gibt es schon erste Szenen aus The Gray Man zu sehen, die Chris Evans als Antagonisten mit markantem Schnauzer enthüllen. Hier könnt ihr euch den Trailer nochmal anschauen:

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Wie Comic Book berichtet, hat Evans auf Twitter jetzt nochmal ein Bild von sich gepostet, das seine Figur mit blutigen Schrammen im Gesicht zeigt:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Handlung des rund 200 Millionen Dollar teuren Blockbusters, der auf dem Roman von Mark Greaney basiert, spielt Ryan Gosling den ehemaligen CIA-Agenten Court Gentry, der dunkle Geheimnisse aufgedeckt hat. Sein psychopathischer Ex-Kollege Lloyd Hansen (Chris Evans) wird auf ihn angesetzt und es entspinnt sich eine Verfolgungsjagd rund um die ganze Welt. In weiteren Rollen sind unter anderem Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton und Jessica Henwick zu sehen.

Auch wenn sich beide Hauptfiguren wohl nicht so leicht in Gut und Böse unterscheiden lassen, stürzt sich der MCU-Star offenbar genussvoll in die Rolle des schrägen Antagonisten. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung von The Gray Man ist noch nicht bekannt. Netflix wird seinen bisher teuersten Film irgendwann 2022 zum Streamen bereitstellen.

Die 20 besten Serienstarts im Februar mit Pam & Tommy, Bel-Air und Vikings Valhalla

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla, Will Smiths dramatisches Bel-Air-Reboot oder die Skandal-Serie Pam & Tommy: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Freut ihr euch mehr auf Ryan Gosling oder Chris Evans in Netflix' The Gray Man?