Von Marvel bis Avatar: Das sind die 22 größten Film-Highlights 2022

Das Jahr 2022 bringt viele aufregende neue Filme mit sich. Welchen die meisten von euch entgegenfiebern, haben wir mit vorfreudigem Blick herausgefiltert. Nicht nur Marvel, DC und Avatar gehören dazu.

2022 steht vor der Tür. Die am meisten erwarteten Filme 2021 hatten es in sich und haben unsere Erwartungen in vielen Fällen erfüllt, teils enttäuscht und manchmal sogar überflügelt. Und so blicken wir nun wieder voraus auf die sehnlichst erwarteten Filme des neuen Jahres.



Dafür haben wir auf die Moviepilot-Vormerkungen geschaut, um herauszufinden, welche kommenden Filme 2022 bei euch am höchsten im Kurs stehen ... mit teils verblüffendem Ergebnis. Marvel, DC und Avatar 2 sind natürlich dabei, wenn die folgenden 22 Filmhighlights 2022 Großes versprechen – aber nicht nur. (Stand der Daten: 14.12.2021)

Platz 22 der heiß erwarteten Filme 2022: Die Horror-Rückkehr von Scream

Mit Scream kehrt 2022 die beliebte Horror-Reihe mit dem unschlagbaren Meta-Humor zurück. Natürlich mit Sidney Prescott (Neve Campbell) und vielen Jugendlichen, die die Bekanntschaft des Ghostface-Killers erst noch machen müssen.

Scream - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 110

Kinostart: 13. Januar 2022

Platz 21 der heiß erwarteten Filme 2022: Keanu Reeves wird wieder John Wick

Nachdem Keanu Reeves in Matrix Resurrections zurückgekehrt ist, darf er in John Wick: Kapitel 4 auch sein anderes großes Franchise um einen 4. Eintrag ergänzen. Action der Extraklasse ist mal wieder vorprogrammiert, wenn der ehemalige Auftragskiller einfach nicht zur Ruhe kommt.

© Lionsgate Film-Highlight 2022: Keanu Reeves in John Wick 4

Vormerkungen: 128

US-Kinostart: 27. Mai 2022 (deutscher Start: noch unbekannt)

Platz 20 der heiß erwarteten Filme 2022: Wikinger-Rache von Robert Eggers

Nach Filmen wie The Witch und Der Leuchtturm hat Robert Eggers sich einen Ruf als Ausnahmeregisseur verdient. Entsprechend gespannt blicken viele auf seinen nächsten Film The Northman, worin ein Wikinger-Prinz (Alexander Skarsgård) nach Rache für seinen ermordeten Vater dürstet.

© Focus Features Film-Highlight 2022: The Northman

Vormerkungen: 131

Kinostart: 28. April 2022

Platz 19 der heiß erwarteten Filme 2022: Die Avengers-Regisseure in Grau

Die Russo-Brüder wagen sich nach Avengers: Infinity War und Endgame mit The Gray Man für Netflix ins Thriller-Genre vor. In der Romanverfilmung nach dem Buch von Mark Greaney flieht ein Ex-Regierungs-Auftragskiller (Ryan Gosling) vor zwei CIA-Agenten (Chris Evans und Ana de Armas). Sein Ziel nach dem Gefängnisausbruch: Seine Töchter zu retten, die keine Ahnung haben, dass er existiert.

Vormerkungen: 136

Netflix-Start: unbekannt

Platz 18 der heiß erwarteten Filme 2022: Roland Emmerich zerstört wieder die Erde

In Moonfall ist es endlich wieder so weit. Der große deutsche Kaputtmacher in Hollywood, Roland Emmerich, legt nach Werken wie Independence Day und The Day After Tomorrow seinen nächsten Katastrophenfilm vor und tut genau das, was der Titel verspricht: Er schickt den Mond auf einen Kollisionskurs mit der Erde.



Moonfalll - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 138

Kinostart: 3. Februar 2022

Platz 17 der heiß erwarteten Filme 2022: Guillermo del Toros alptraumhafte Rückkehr

Mit Nightmare Alley meldet sich Guillermo del Toro zurück und schickt Bradley Cooper als Schausteller und manipulativen Hochstapler an der Seite von Cate Blanchett als Psychologin in den 1940er Jahren in einen düsteren Krimi, bei dem nichts so ist, wie es scheint.



Nightmare Alley - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 142

Kinostart: 27. Januar 2022

Platz 16 der heiß erwarteten Filme 2022: Mmmm ... Lakritz-Pizza

Licorice Pizza heißt der neue Film von Paul Thomas Anderson (There Will Be Blood, Magnolia). In den USA erntete die Coming-of-Age-Liebesgeschichte zweier Teenager im San Fernando Valley der 1970er schon viel Kritiker-Lob und heimste jede Menge Nominierungen für renommierte Preise ein.



Liquorice Pizza - Trailer (English) HD

Vormerkungen: 147

Kinostart: 27. Januar 2022

Platz 15 der heiß erwarteten Filme 2022: Geisterstunde bei Disney

Mit The Haunted Mansion erhält nach Fluch der Karibik und Jungle Cruise eine weitere Disney-Attraktion aus dem hauseigenen Freizeitpark einen Film. Guillermo del Toro und Ryan Gosling sind bei diesem Die Geistervilla-Reboot mittlerweile nicht mehr dabei, aber was Owen Wilson als Priester und Tiffany Haddish als Medium mit den Geistern eines verspukten Hauses erleben, verspricht vergnüglichen Familien-Grusel.

Vormerkungen: 169

Start: unbekannt

Platz 14 der heiß erwarteten Filme 2022: Die Dinos sind zurück - in Jurassic World 3

Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter macht nach Jurassic Park auch aus Jurassic World eine Trilogie und läutet ein neues Zeitalter ein, denn die Dinosaurier verbreiten sich nun auf der gesamten Erde. Neben Chris Pratt und Bryce Dallas Howard kehren auch viele Original-Stars zurück.



Jurassic World Ein neues Zeitalter - Prolog (Deutsch) HD

Vormerkungen: 172

Kinostart: 9. Juni 2022

Platz 13 der heiß erwarteten Filme 2022: Ein düsterer Netflix-Pinocchio

Nicht zu verwechseln mit Disneys ebenfalls für 2022 geplanter Realverfilmung von Pinocchio, soll mit Guillermo del Toros Pinocchio eine deutlich dunklere, animierte Adaption der klassischen italienischen Geschichte zu Netflix kommen. Als Sprecher:innen mit dabei: Stars wie Ewan McGregor, Cate Blanchett und Tilda Swinton.

© Netflix Konzeptkunst zu Guillermo del Toros Pinocchio 2022

Vormerkungen: 183

Netflix-Start: unbekannt

Platz 12 der heiß erwarteten Filme 2022: Scorsese und DiCaprio wiedervereint

Die Filme von Regie-Legende Martin Scorsese stehen immer hoch im Kurs. Die Buchverfilmung Killers of the Flower Moon bildet da keine Ausnahme. Dass Superstar Leonardo DiCaprio in den 1920er in die Untersuchung eines Mordes an amerikanischen Ureinwohnern verwickelt wird, ist ein weiterer Pluspunkt.

© Paramount Pictures Film-Highlight 2022: Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese

Vormerkungen: 200

Kinostart: unbekannt

Platz 11 der heiß erwarteten Filme 2022: Doctor Strange baut das MCU weiter aus

Benedict Cumberbatchs zweiter Solo-Film als Stephen Strange in Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness soll noch abgedrehter werden als der erste. Klar, dass die Erwartungen des MCU-Publikums da hoch sind. Erst recht, wenn hier Forschungen an einem Infinity-Stein ungeahnte Folgen haben.

© Disney Film-Highlight 2022: Doctor Strange kommt zurück

Vormerkungen: 202

Kinostart: 4. Mai 2022

Platz 10 der heiß erwarteten Filme 2022: Taika Waititis Thor 4-Extravaganza

Nachdem Taika Waititi schon Thor 3: Tag der Entscheidung zum Erfolg führte, soll er in Thor 4: Love and Thunder dieses Kunststück wiederholen und Jane Foster (Natalie Portman) nun dem Donnergott Thor (Chris Hemsworth) ebenbürtig machen. Natürlich wieder mit sehr viel Witz und Action.

© Disney Film-Highlight 2022: Thor und Jane werden in Thor 4 wiedervereint

Vormerkungen: 204

Kinostart: 6. Juli 2022

Platz 9 der heiß erwarteten Filme 2022: Jared Leto als Marvel-Vampir

Darüber hinaus geht Jared Leto für den von Sony produzierten Marvel-Film Morbius schon im Januar 2022 an den Start. Der Biochemiker will eigentlich seine seltene Blutkrankheit heilen, verwandelt sich dabei jedoch versehentlich in einen lebenden Vampir.



Morbius - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 233

Kinostart: 21. Januar 2022

Platz 8 der heiß erwarteten Filme 2022: Das nächste Harry Potter-Prequel kommt

Harry Potter-Fans blicken 2022 gespannt auf Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse, wo der Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald mit viel Magie (und Mads Mikkelsen als neuem Bösewicht) fortgesetzt wird. Verblüffendes soll hier ans Licht kommen, während Newt zugleich wieder neuen zauberhaften Kreaturen begegnet.



Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 243

Kinostart: 7. April 2022

Platz 7 der heiß erwarteten Filme 2022: Eine mörderische Krimi-Flussfahrt

Das lange verschobene Hercule Poirot-Sequel von Kenneth Branagh, Tod auf dem Nil, folgt auf Mord im Orient Express und gibt dem Agatha Christie-Krimiklassiker ein neues Gesicht. Der Film strotzt nur so vor Stars, sie alle verdächtig sind, als eine Leiche an Bord eines ägyptischen Kreuzfahrt-Schiffes auftaucht.



Tod auf dem Nil - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 251

Kinostart: 10. Februar 2022

Platz 6 der heiß erwarteten Filme 2022: The Flash als schnellste Flitzer von DC

Mit The Flash beschert Es-Regisseur Andy Muschietti Justice League-Mitglied Barry Allen (Ezra Miller) seinen Solo-Film und DC-Fans hoffentlich ein rasantes Kinoabenteuer.



The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Vormerkungen: 264

Kinostart: 3. November 2022

Platz 5 der heiß erwarteten Filme 2022: Tom Cruise hebt im Top Gun-Sequel ab

Noch mehr als auf Mission: Impossible 7 freuen sich die Moviepiloten 2022 auf Top Gun 2: Maverick. Hollywood-Star Tom Cruise schlüpft nach 36 Jahren noch einmal in die Jacke des erstklassigen Piloten und erhebt sich in die Lüfte.



Top Gun 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vormerkungen: 397

Kinostart: 26. Mai 2022

Platz 4 der heiß erwarteten Filme 2022: Uncharted als Hoffnung für Videospiel-Adaptionen

Uncharted ist eine der wohl am heißtesten erwarten Spiele-Verfilmungen. Mit Tom Holland in der Rolle des Abenteurers und Schatzsuchers Nathan Drake und Mark Wahlberg als Sullivan an seiner Seite will die Produktion aber nicht nur Gamer beeindrucken, sondern als Blockbuster auch alle anderen überzeugen.



Uncharted - Trailer (Deutsch) HD

Vormerkungen: 400

Kinostart: 10. Februar 2022

Platz 3 der heiß erwarteten Filme 2022: Die Rückkehr der Kingsmen

Auf The King's Man - The Beginning warten wir nach unzähligen Start-Verschiebungen schon lange. Nun ist es aber (hoffentlich) wirklich so weit, dass Matthew Vaughn die Vorgeschichte zu seinen Action-Erfolgen Kingsman: The Secret Service und Kingsman 2: The Golden Circle erzählt, wenn er Anfang des 20. Jahrhunderts die Geheimorganisation seiner britischen Gentleman-Spione überhaupt erst ins Leben ruft.



The Kings Man The Beginning - Trailer 5 (Deutsch) HD

Vormerkungen: 413

Kinostart: 6. Januar 2022

Platz 2 der heiß erwarteten Filme 2022: Robert Pattinson als Batman

Noch höher als sein DC-Kollege The Flash steht der neu besetzte The Batman 2022 im Kurs. Wenn Robert Pattinson die Fledermaus-Maske überstreift, soll es in dem neuen Solo-Abenteuer des Dunklen Ritters in Gotham City wieder reichlich düster zugehen, wenn neben dem Pinguin auch der Riddler als Bösewicht auf den Plan tritt.



The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Vormerkungen: 487

Kinostart: 3. März 2022

Platz 1 der heiß erwarteten Filme 2022: Avatar und die Rückkehr nach Pandora

Avatar 2 ist der klare Gewinner unter den am meisten erwarteten Filmen des Jahres 2022. Satte 13 Jahre mussten wir auf James Camerons sehr ambitionierte Fortsetzung warten. Kein Wunder, dass Jake und Neytiri auf dem fernen Planeten Pandora mittlerweile mehrere Kinder haben. Der Versuch, ihre Heimat zu schützen, führt sie diesmal auch unter Wasser und soll noch 3 weitere Filme nach sich ziehen.

© Disney Film-Highlight 2022: Avatar 2

Vormerkungen: 952

Kinostart: 14. Dezember 2022

Natürlich können im Laufe des Jahres Starts noch verschoben werden. Doch die Vorfreude auf diese Film-Highlights 2022 ist in jedem Fall groß.

Auf welchen Film 2022 freut ihr euch am meisten?