Teuerster Netflix-Film: Avengers 4-Macher drehen mit Chris Evans und Ryan Gosling

Die Avengers 4-Regisseure Anthony und Joe Russo bekommen für ihr nächstes Netflix-Projekt ein Rekordbudget. Mit an Bord sind Captain America-Star Chris Evans und Ryan Gosling.

Nachdem sie mit Avengers 4: Endgame den erfolgreichsten Film aller Zeiten geschaffen haben, steht das nächste Blockbuster-Projekt des Regie-Duos Joe Russo und Anthony Russo fest. Für Netflix drehen sie einen Film, der ein ganzes Franchise starten soll und mit einem üppigen Rekordbudget realisiert wird.

Nach Avengers 4: Alle Infos zum Netflix-Blockbuster The Gray Man

The Gray Man heißt der kommende Film der Russos, der als Spionage-Actionthriller im Stil von James Bond beschrieben wird. Wie Deadline berichtet, bekommen die Regisseure von dem Streamingdienst ein Rekordbudget von rund 200 Millionen Dollar zur Verfügung, um den Blockbuster als Auftakt eines potenziellen Franchises zu inszenieren. Unterstützt wird The Gray Man dabei von ordentlich Starpower: Ryan Gosling und Captain America-Star Chris Evans werden die Hauptrollen in dem Netflix-Blockbuster spielen.

Nach Avengers 4: Schaut den Trailer zur Apple-Serie Verschwiegen mit Chris Evans

Defending Jacob - S01 Trailer (English) HD

In der Handlung des Films, der auf dem gleichnamigen Roman von Mark Greaney aus dem Jahr 2009 basiert, spielt Gosling den ehemaligen CIA-Agenten Court Gentry, der mittlerweile als Auftragskiller arbeitet. Sein vorheriger CIA-Kollege Lloyd Hansen (Evans) wird auf ihn angesetzt und es entspinnt sich eine Verfolgungsjagd rund um die ganze Welt.

Vor The Gray Man: Erstes Bild vom neuen Film der Endgame-Macher ist da

Im Idealfall soll aus The Gray Man ein ganzes Franchise werden, in dem Gosling als Star weiterhin im Mittelpunkt steht. In jedem Fall klingt das Projekt, das die Russos mit dem realistisch-geerdeten Stil ihres zweiten Captain America-Films The Winter Soldier vergleichen, schon jetzt wie eine ernstzunehmende Konkurrenz für vergleichbare Kino-Franchises.

Im Januar 2021 sollen die Dreharbeiten zu The Gray Man mit Ryan Gosling und Chris Evans beginnen. Wann der Film zu Netflix kommen soll, ist noch nicht bekannt.

