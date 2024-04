Teuflisch gut: Schicker 8K-Receiver mit Dolby Atmos kostet bei Amazon gerade nur 666 Euro!

Sein elegantes Design ist kaum zu toppen, doch der Marantz Cinema 70s sieht nicht nur unheimlich schick aus: Unter der Haube gibt es jede Menge High-Tech, die euch HiFi-Surround-Sound inkl. Dolby Atmos und DTS:X ins Heimkino bringt.

Wenn ihr echten Surround-Sound, oder gar 3D-Sound im Heimkino haben möchtet, kommt ihr um einen guten AV-Receiver nicht herum. Klar, es gibt mittlerweile richtig gute Soundbars, die ein ganzes Soundsystem eingebaut haben, gegen ein richtiges Surround-System kommen sie aber nicht an.

Hier kommt der Marantz Cinema 70s ins Spiel, bei dem als Zentrale in eurem Heimkino alle Fäden zusammenlaufen. Er hat ordentlich Power, unterstützt Auflösungen bis 8K mit 60Hz und die wichtigen High-End-Audioformate Dolby Vision und DTS:X. Nebenbei sieht er auch noch verdammt gut aus.

Marantuz Cinema 70s für 666 Euro bei Amazon Deal Zu Amazon

Für eure Heimkino-Ohren nur das Beste: Der Marantz Cinema 70s

Marantz ist ein amerikanisches Traditionsunternehmen, das schon seit den 1950er Jahren Audioverstärker entwickelt. Der Cinema 70s sticht besonders mit seinem edlen Design hervor, doch audiophile Musik- und Kinoliebhaber:innen interessieren sich vor allem für die technischen Daten und die Soundqualität. Und bei beidem liefert der Marantz-Receiver richtig viel fürs Geld und ist ein richtiger Geheimtipp!

Was ihr bekommt: Ein 7.2.-Kanal-Receiver mit 50W-Leistung pro Kanal, der sowohl beim Filmsound als auch bei Musik kräftig, klar und dynamisch klingt. Der Marantz unterstützt dazu die 3D-Audioformate Dolby Atmos und Dolby Surround, die bei einem entsprechendem Soundsystem mit Deckenlautsprechern oder Upfiring-Speakern waschechten Kinoklang liefern.



Ihr sucht ein solches Surround-System mit 3D-Klang? Bei Teufel gibt es das THEATER 500 Surround "5.1-Set * gerade mit 200 Euro Rabatt im Angebot. Dazu holt ihr euch die Teufel Reflekt-Lautsprecher * und schon habt ihr ein echtes Dolby-Atmos-System.

Auch abseits der Akustik kann der Marantz Cinema 70s mit einer starken Ausstattung überzeugen. 8k60Hz- und 4K120Hz-Pass-Through sind an Bord und auch Gaming-Funktionen wie Variable Refresh Rate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) werden unterstützt. So kommt ihr auch beim Zocken auf eurer PS5, Xbox oder Nintendo Switch in höchsten Audiogenuss.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.