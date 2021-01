Thanos-Blutbad in Avengers: Infinity War - Diese Szene war zu düster für den MCU-Film

So niederschmetternd wie Avengers 3: Infinity War endet kein anderer MCU-Film. Ursprünglich sollte das Finale sogar noch grausamer dargestellt werden.

In Avengers 3: Infinity War steuert das Marvel Cinematic Universe auf seinen vorläufigen Höhepunkt zu. In dem Blockbuster müssen die Superheld/innen in ihren bisher härtesten Kampf gegen Bösewicht Thanos ziehen. Der ist kurz davor, alle Infinity-Steine zusammen zu haben und unvorstellbare Macht zu erlangen.

Bevor diese spektakuläre Schlacht in Avengers 4: Endgame auf die Spitze getrieben wird, könnt ihr auf ProSieben heute Abend um 20:15 Uhr die deutsche Free-TV-Premiere von Infinity War schauen. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ist ab hier vor nachfolgenden Spoilern gewarnt!

Für alle anderen haben wir eine spannende Info zum niederschmetternden Finale des Marvel-Films, das ursprünglich noch härter dargestellt werden sollte.

Thanos sollte nach seinem grausamen Sieg über einen Fluss aus Blut laufen

Im Finale endet Avengers 3 so düster wie kein anderer MCU-Film. Tatsächlich gelingt es Thanos, alle Infinity-Steine zu sammeln und mit einem kurzen Fingerschnipsen die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung auszulöschen. In den letzten Szenen des Blockbusters kehrt dann fast schon poetische Ruhe ein, wenn der Titan im Inneren des Seelensteins nochmal auf eine Erscheinung von Gamora im Kindesalter trifft.

Im Video erklären wir, wie Thanos in Avengers: Infinity War verloren hätte

Avengers Infinity War: So hätte Thanos verloren! | Was wäre wenn ... ?

Die friedliche Ausstrahlung dieses Moments wäre aber fast deutlich brutaler ausgefallen. Um den Triumph von Thanos über die unzähligen Opfer zu veranschaulichen, sollte der Bösewicht in der Szene ursprünglich über einen Fluss aus Blut laufen.

Wie Cinema Blend damals berichtete, sprach der Filmtechniker für die visuellen Effekte Dan DeLeeuw im Interview mit Slash Film 2018 über die frühe Idee zu der Szene. Der Moment wäre so aber zu düster geworden und deshalb wurde auf diesen Effekt im Finale von Avengers 3: Infinity War verzichtet.

Hier könnt ihr euch einen groben Entwurf der Thanos-Szene ansehen, wenn der Titan über einen Fluss aus Blut gelaufen wäre:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den blutrünstigeren Anstrich hat das Finale von Avengers 3 aber sowieso nicht nötig. Gerade durch die Stille, die das Schnipsen von Thanos auslöst, strahlen die letzten Szenen des MCU-Films eine intensive Stimmung aus, die mit dem Wissen um die unzähligen Opfer nur noch verstörender wirkt.

Hättet ihr den Fluss aus Blut lieber in Avengers 3: Infinity War gesehen?