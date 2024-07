The Acolyte versteckt den wahren Bösewicht der Star Wars-Serie: 3 Hinweise kündigen legendären Sith-Lord an

In The Acolyte Folge 6 gibt ein namenloser Planet Rätsel auf. Er könnte auf einen legendären Star Wars-Bösewicht hinweisen. Kommt bald der Sith-Lord Darth Tenebrous?

The Acolyte liefert in Folge 6, die ihr seit dem 3. Juli 2024 bei Disney+ streamen könnt, neue Einblicke in den kürzlich enthüllten Sith-Schurken Qimir. Da jedoch noch zwei weitere Episoden ausstehen, liegt die Vermutung nahe, dass die neue Star Wars-Serie noch weitere überraschende Twists auf Lager hat. Gibt es womöglich einen geheimen zweiten Bösewicht? Tatsächlich existieren bereits Hinweise auf einen Sith-Lord namens Darth Tenebrous.



Achtung, mögliche Spoiler zu The Acolyte:



The Acolyte liefert Hinweise auf den Sith-Bösewicht Darth Tenebrous

Darth wer? Wer bisher lediglich die Filme und Serien aus dem Star Wars-Universum konsumiert hat, wird den Namen Tenebrous vermutlich noch nie gehört haben. In der Historie der Sternensaga handelt es sich dabei um einen mächtigen Sith-Lord. Er ist der Meister des Siths Darth Plagueis, welcher wiederum viele Jahre später einen gewissen Sheev Palpatine unter seine Fittiche nimmt.

Aber wie hängen Tenebrous und The Acoylte zusammen? Bisher gibt es drei Hinweise, die mit dem Sith-Lord in Zusammenhang stehen. Da wäre einerseits Qimirs Raumschiff , das in den letzten zwei Folgen kurz im Hintergrund zu sehen ist. Dessen Design erinnert entfernt an die Scimitar, also das Schiff von Darth Maul. Laut Star Wars-Lore wurde dieses Modell von Tenebrous entworfen.

Darüber hinaus versteckt sich bereits im Trailer zu The Acolyte noch ein weiteres Raumschiff, dass in den bisherigen sechs Folgen noch nicht zu sehen war. Dieses könnte von einem bisher unbekannten zweiten Bösewicht geflogen werden:

Eine etwas deutlichere Tenebrous-Verbindung hält wiederum der unbenannte Planet bereit, auf dem Qimir und Osha in Folge 6 miteinander interagieren. Obwohl er zuerst an den aus der Sequel-Trilogie bekannten Planeten Ahch-To erinnert, spekulieren Fans anhand von Informationen der Fanseite Wookiepedia bereits, dass es sich in Wahrheit um den Planeten Bal'demnic handelt:

Der Planet Bal'demnic ist bisher lediglich aus nicht-kanonischen Legends-Büchern (ehemals Expanded Universe) bekannt. Die Beschreibung der Küstenoberfläche und die Erwähnung wertvoller Cortosis-Vorkommen passen auffällig zu dem, was wir in Folge 6 gesehen haben.

Und was hat Bal'demnic mit Darth Tenebrous zu tun? In dem Roman Darth Plagueis spielt dieser Planet eine wichtige Rolle. Es ist der Ort, an dem der Sith-Meister von seinem Schüler hinterrücks ermordet wird.

Wie hängen Darth Tenebrous und der The Acolyte-Schurke Qimir zusammen?

Noch ist nicht bekannt, ob wir Darth Tenebrous tatsächlich in The Acolyte zu sehen bekommen. Da wir uns auf der Star Wars-Timeline rund 100 Jahre vor den Ereignissen von Die dunkle Bedrohung befinden, ist allerdings davon auszugehen, dass der Sith-Lord zu dieser Zeit existiert. Nun stellt sich allerdings die Frage, wie der frisch enthüllte Schurke Qimir mit ihm in Zusammenhang steht.

Ist Qimir womöglich ein Schüler von Darth Tenebrous – Darth Plagueis höchstpersönlich? Oder ist er doch ein bisher komplett unbekannter Möchtegern-Sith, der sich eine Schülerin sucht, um als Sith-Duo das bestehende herauszufordern und dessen Platz einzunehmen? The Acolyte hat in den verbleibenden zwei Episoden noch einige Antworten zu liefern. Weiter geht es mit Folge 5, die am 10. Juli 2024 bei Disney+ veröffentlicht wird.