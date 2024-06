Wann spielt The Acolyte? Die neue Star Wars-Zeitlinie einfach erklärt

The Acolyte ist in der Ära der Hohen Republik angesiedelt. Doch wo genau ist die Serie auf der großen Star Wars-Timeline zu verorten? Hier findet ihr eine einfache und eine ausführliche Antwort.

Das Star Wars-Universum wächst und wächst – und mit jedem neuen Projekt wird die Timeline ein bisschen komplizierter. Das trifft vor allem auf The Acolyte zu. Die neue Star Wars-Serie erforscht eine Zeit, die wir so noch nie in Form bewegter Bilder gesehen haben. Wir finden uns nämlich am Ende einer besonderen Ära wieder.

Wann spielt The Acolyte? Die einfache Antwort

Die einfachste Antwort lautet wie folgt: The Acolyte spielt 100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode 1 – Die dunkle Bedrohung. Damit ist die Serie in den letzten Atemzügen der Hohen Republik angesiedelt.

Moment, was ist die Hohe Republik?

Als Hohe Republik (im Original: High Republic) wird eine Ära bezeichnet, in der die Jedi auf der Höhe ihrer Macht waren und nach Idealen strebten. In der Galaktischen Republik herrschte Frieden und von den Sith war weit und breit keine Spur zu entdecken.

Disney The Acolyte

Diese Ära wurde zuerst in Form von Büchern und Comics erzählt. The Acolyte ist nun das erste Live-Action-Projekt, das die Hohe Republik zu Disney+ bringt. Zuvor gab es die Animationsserie Star Wars: Die Abenteuer der jungen Jedi.

Wann spielt The Acoylte? Die ausführliche Antwort

Wenn euch "100 Jahre vor Episode 1" als Antwort zu schwammig ist, findet ihr hier die exakte Einordnung von The Acolyte auf der Star Wars-Timeline. Zuerst müssen wir aber ein paar Begriffe klären, denn jedes Ereignis in der weit entfernten Galaxis bezieht sich auf die Zerstörung des ersten Todessterns bei der Schlacht um Yavin.

VSY kennzeichnet alles, was vor der Schlacht um Yavin spielt

kennzeichnet alles, was spielt NSY steht für alles, was nach der Schlacht um Yavin spielt

Darüber hinaus lässt sich die Star Wars-Timeline in verschiedene Ären einteilen.

Die Anfänge der Jedi (26.000 VSY bis 20.000 VSY)

(26.000 VSY bis 20.000 VSY) Die Alte Republik (20.000 VSY bis 501 VSY)

(20.000 VSY bis 501 VSY) Die Hohe Republik (500 VSY bis 100 VSY)

(500 VSY bis 100 VSY) Der Fall der Jedi (100 VSY bis 19 VSY)

(100 VSY bis 19 VSY) Die Herrschaft des Imperiums (18 VSY bis 1 VSY)

(18 VSY bis 1 VSY) Das Zeitalter der Rebellion (0 NSY bis 5 NSY)

(0 NSY bis 5 NSY) Die Neue Republik (6 NSY bis 27 NSY)

(6 NSY bis 27 NSY) Der Aufstieg der Ersten Ordnung (28 NSY bis 35 NSY)

(28 NSY bis 35 NSY) Der Neue Jedi-Orden (36 NSY bis unbekannt)

Wie bereits erwähnt: The Acolyte ist in der Hohen Republik und 100 Jahre vor Episode 1 angesiedelt. Konkret bedeutet das:

Die Handlung von The Acolyte setzt im Jahr 132 VSY ein.

Disney The Acolyte

Die Glanzzeiten der Hohen Republik werden wir in der Serie somit gar nicht bezeugen können. Vielmehr erleben wir den Niedergang dieses glorreichen Zeitalters, ehe sich in der Prequel-Trilogie die Sith endgültig zurückmelden und das Imperium aufsteigt.

Alle Star Wars-Filme und -Serien in der richtigen Reihenfolge

Nachfolgend findet ihr alle Filme und Serien aus dem Star Wars-Universum in der chronologisch richtigen Reihenfolge. Nicht in die Liste sind die Kurzfilme von Star Wars: Visionen, da diese unabhängig von jeglichem Kanon erzählt werden.

Die Anfänge der Jedi

Die Alte Republik

Die Hohe Republik

Der Fall der Jedi

Die Herrschaft des Imperiums

Das Zeitalter der Rebellion

Die neue Republik

Der Aufstieg der ersten Ordnung

Der neue Jedi-Orden

Die Timeline aller nicht-kanonischen Star Wars-Projekte

Darüber hinaus existieren weitere Star Wars-Filme und -Serien, die nicht Teil des offiziellen Kanons sind. Wenn ihr sie bei eurem großen Star Wars-Marathon trotzdem in der richtigen Reihenfolge schaut, könnt ihr sie problemlos in die Timeline einbauen.

Die nicht-kanonischen Star Wars-Projekte gehören den Star Wars Legends an. Neben den aufgeführten Filmen und Serien gehören dazu viele Bücher, Comics und Videospiele, die vor der Übernahme von Lucasfilm durch Disney veröffentlicht wurden.