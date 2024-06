Der größte Star Wars-Schock seit 19 Jahren: The Acolyte enthüllt endlich Sith-Bösewicht und eskaliert mit Todes-Inferno

Die Identität des Bösewichts der neuen Star Wars-Serie The Acolyte ist nach Folge 5 kein Geheimnis mehr. Jetzt wissen wir, wer wirklich hinter der Sith-Maske steckt.

Achtung, massive Spoiler zu The Acolyte: Die neue Star Wars-Serie The Acolyte liefert in Folge 5, die ihr seit dem 26. Juni 2024 bei Disney+ streamen könnt, ihr bisher actionreichstes Kapitel ab. Neben einem Dauerfeuer an aufregenden Lichtschwertkämpfen und schockierenden Toden wird darin auch das große Geheimnis um den maskierten Sith-Bösewicht gelüftet. Jetzt ist niemand mehr sicher.

The Acolyte lässt die Sith-Maske fallen: Qimir ist der wahre Bösewicht der Star Wars-Serie

Die Wochen der Spekulation haben endlich ein Ende. Seit Maes (Amandla Stenberg) mysteriöser Sith-Meister am Ende der ersten Episode in Erscheinung trat, rätseln Fans der Star Wars-Serie, wer sich hinter der Maske verstecken könnte. Mit Folge 5 haben wir nun endlich die Bestätigung: Es war Qimir (Manny Jacinto) von Anfang an.

Disney The Acolyte schenkt Qimir ein Glow up

Ganz überraschend kommt die Offenbarung nicht. Immerhin gab es in der Vorwoche kaum noch Verdächtige und zu viele Hinweise, dass Qimir in Wahrheit der Sith ist. Dennoch ist seine Demaskierung ein aufregend inszenierter Star Wars-Moment. Im Zuge eines Lichtschwert-Kampfes zerteilt Jedi-Padawan Jecki (Dafne Keen) die Maske des Schurken, die daraufhin zu Boden fällt.

Star Wars-Fans waren sich natürlich von Anfang sicher, dass der Bösewicht ein Sith sein muss. Zum Zeitpunkt der Handlung, die 100 Jahre vor Die dunkle Bedrohung verortet ist, befinden sich die Jedi jedoch in dem Glauben, dass die finsteren Sith seit Jahrhunderten ausgestorben sind. Qimir liefert nun die finale Bestätigung:

Ich habe keinen Namen, doch Jedi wie ihr nennen mich wahrscheinlich ... Sith.

The Acolyte reagiert mit Folge 5 zudem auf eine dringliche Frage, die Star Wars-Fans seit dem Auftritt des Jedi Ki-Adi-Mundi quält: Wie kann ein Sith in der Serie auftreten, wenn die Jedi 100 Jahre später immer noch nichts von ihrer Existenz wissen? Qimir hat eine erschreckende Antwort parat:

Nun muss ich jeden Einzelnen von euch töten. Ich mache die Regeln nicht. Die Jedi tun das. Und sie sagen, ich kann nicht existieren. Wenn sie mein Gesicht sehen, müssen sie alle sterben.

Die Rote Hochzeit von The Acolyte wird zur tödlichsten Jedi-Dezimierung seit Jahren

Wie gefährlich der Sith wirklich ist, beweist The Acolyte mit Folge 5 auf schockierende Weise – mit dem größten Jedi-Massaker seit Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. In weniger als 15 Minuten streckt Qimir nahezu die gesamte auf Khofar entsandte Jedi-Truppe nieder. Die schmerzhaftesten Verluste dabei: Jecki und Yord (Charlie Barnett).

Disney Goodbye, Jecki und Yord

Die radikale Dezimierung an Figuren erinnert dabei an die Rote Hochzeit von Game of Thrones. Der plötzliche Tod mehrerer Hauptcharaktere schockierte nicht nur, sondern hatte auch dramatische Auswirkungen auf den Handlungsverlauf der Fantasy-Serie. Nach dieser Folge ist auch in The Acolyte nichts mehr wie zuvor.

Neben den Zwillingen Osha und Mae gibt es jetzt auf Seite der Jedi nur noch zwei nennenswerte Hauptfiguren: Meister Sol (Jung-Jae Lee) und Vernestra Rwoh (Rebecca Henderson). Aus Trailern zur Serie wissen wir bereits, dass Vernestra in den nächsten Episoden auch in den Kampf gegen den Sith verstrickt wird und dabei ihre ungewöhnliche Lichtschwert-Peitsche schwingen wird.

Star Wars-Fans müssen sich nach Qimirs eindringlicher Warnung nun auf das Schlimmste gefasst machen: Werden am Ende der Serie alle wichtigen Jedi ins Jenseits befördert worden sein?

Wann kommt The Acolyte Folge 6 zu Disney+?

Insgesamt drei Folgen der neuen Star Wars-Serie The Acolyte stehen noch auch. Weiter geht es kommenden Mittwoch, am 3. Juli 2024. Die neue Folge wird dann erneut ab 3:00 Uhr morgens bei Disney+ zum Abruf bereitstehen. Das Staffelfinale gibt es am 17. Juli zu sehen.