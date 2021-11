The Batman beweist schon jetzt: Wir sollten mehr Angst vor Robert Pattinson als vor den Bösewichten haben

Zu The Batman ist eine offizielle Synopsis der Handlung veröffentlicht worden. Die verrät vor allem, dass Robert Pattinson wohl einen sehr psychotischen DC-Helden verkörpert.

Spätestens nach dem neuen Trailer sieht The Batman nach einem der besten DC-Filme überhaupt aus. Die bildgewaltige Inszenierung mit der extrem düsteren Atmosphäre verspricht eine der bisher treffendsten Darstellungen des Dunklen Ritters.

Jetzt ist auch die Handlungsbeschreibung zu The Batman bekannt, die den Charakter von Bruce Wayne/Batman in Matt Reeves' Blockbuster beschreibt. Zusammen mit den ersten Eindrücken aus den Trailern bekommen wir vor Robert Pattinson in der Hauptrolle so langsam mehr Angst als vor den Bösewichten.

The Batman-Synopsis beschreibt den DC-Helden als verzweifelten Selbstjustiz-Rächer

Laut Comic Book hat das Studio Warner Bros. jetzt die offizielle Synopsis zu The Batman veröffentlicht:

The Batman ist ein ausgefallener, actiongeladener Thriller, der Batman in seinen frühen Jahren zeigt, der darum kämpft, Wut mit Aufrichtigkeit in Einklang zu bringen, während er einem beunruhigenden Geheimnis nachgeht, das Gotham terrorisiert hat. Robert Pattinson liefert eine rohe, intensive Darstellung von Batman als desillusionierten, verzweifelten Rächer, der von der Erkenntnis geweckt wird, dass ihn die verzehrende Wut nicht besser macht als den rücksichtslosen Serienmörder, den er jagt.

Schon die Trailer zu The Batman haben bewiesen, dass Pattinson anscheinend eine knallharte Version des DC-Helden spielt. Den Eindruck erweckten vor allem Szenen, in denen sein Batman ein paar böse Handlanger nicht einfach nur umhaut, sondern mehrere Sekunden lang praktisch zu Brei kloppt.

Die offizielle Synopsis zu The Batman verspricht uns jetzt ein verstörendes Porträt der Titelfigur als verzweifelter Racheengel, der anscheinend selbst psychotische Serienkiller wie den Riddler (Paul Dano) in den Schatten stellt. Alle, die Robert Pattinson immer noch als bleichen Twilight-Softie abstempeln, dürften ihre Meinung also spätestens nach dem kommenden DC-Film endgültig ändern.

Bei uns startet The Batman am 3. März 2022 im Kino.

