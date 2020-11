The Batman: Die neue Catwoman ist die "perfekte Wahl" - sagt Katzen-Expertin Anne Hathaway

Zoë Kravitz spielt die neue Catwoman in The Batman und eine Expertin hat sie von sich überzeugt: Anne Hathaway. Die Ex-Catwoman aus The Dark Knight Rises gab ihren Segen.

The Batman mit Robert Pattinson wartet nicht nur mit einem dunklen Ritter, dem Pinguin und dem Riddler auf. Auch Catwoman erhält eine Runderneuerung für die große Leinwand. Diesmal wird sie von Phantastische Tierwesen-Star Zoë Kravitz gespielt.

Damit tritt sie in große Fußstapfen, immerhin spielten Darstellerinnen wie Eartha Kitt, Michelle Pfeiffer und Anne Hathaway zuvor die Diebin. Nun hat eine der Katzen-Expertinnen der jungen Nachfolgerin ihren Segen erteilt. Für Anne Hathaway ist Zoë Kravitz die perfekte Wahl für Catwoman.

The Batman: Das sagt Anne Hathaway über ihre Nachfolgerin

Anne Hathaway schlüpfte 2012 für The Dark Knight Rises an der Seite von Christian Bale in den schwarzen Anzug der Meisterdiebin Selina Kyle. Aktuell macht sie für die Neuverfilmung von Hexen hexen die Interview-Runde. Von Collider wurde sie nach den Ratschlägen gefragt, welche sie ihrer Nachfolgerin Zoë Kravitz geben würde. Anna Hathaways Reaktion:

Ihr habt das Bild gesehen, wie sie die Treppen herunterkommt, oder? Tja, meinen Rat braucht sie nicht.

Hathaway spielt dabei vermutlich auf Paparazzi-Fotos an, die Kravitz am Set von The Batman in einem ultra stylischen Beerdigungs-Outfit zeigen. Bei diesem Satz beließ es die Oscarpreisträgerin nicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die perfekte Wahl: Was Anne Hathaway ihrer Nachfolgerin rät

Wie sieht es mit der Last der großen Vorbilder aus? Ganz zu schweigen von der langen Comic-Geschichte von Catwoman, die 1940 erstmals über die gedruckten Seiten huschte. Hathaway, die damals vor denselben Fragen stand, erklärte im Interview:

Wenn ich irgendeinen Rat geben würde, dann wortwörtlich 'Hör auf niemanden', denn ich denke, dass der einzige Weg, diese Rolle zu spielen, der ist, die eigene Version der Rolle zu spielen. Alle von uns [Catwomen] hatten unterschiedliche Regisseure und all unsere Interpretationen waren spezifisch an den Filmen orientiert, in denen sie auftauchten [...].

So verglich Hathaway die Catwoman-Darstellerinnen mit den Joker-Darstellern und fasst zusammen:



Und alle Joker passten spezifisch zu den jeweiligen Regisseuren, die sie hatten und deswegen denke ich, man sollte sich nicht von Vergleichen unterkriegen lassen. [...] Und ich freue mich darauf zu sehen, was [Zoë Kravitz] macht. Ich dachte, sie ist die perfekte Wahl.

Auf einen Blick: Alle Infos über The Batman im Robert Pattinson

Zoë Kravitz' Catwoman seht am Anfang ihrer Schurken-Karriere

Im Trailer für The Batman könnt ich einen ersten Eindruck von Kravitz' Selina Kyle machen. Sie ist laut The Batman-Regisseur Matt Reeves noch nicht Catwoman, wie wir sie kennen. Wie Bruce Wayne (Robert Pattinson) auch steht sie am Anfang ihrer Entwicklung zur ikonischen Comic-Figur.

Schaut euch den deutschen Trailer für The Batman an - inklusive Catwoman:

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Als Comic-Einfluss nannte Reeves übrigens die Catwoman-Version des verstorbenen kanadischen Künstlers Darwyn Cooke (via Den of Geek ).

Der Comic-Einfluss für die neue Catwoman in The Batman

In der Galerie findet ihr zum Vergleich einen aufgehellten Screenshot von Zoë Kravitz' Selina Kyle aus dem The Batman-Trailer, ein Cover von Darwyn Cooke und eine Erinnerung, wie Anne Hathaways Version 2012 aussah.

© Warner Bros. © DC © Warner Bros. Catwoman

Darüber haben wir letzte Woche Bilder von Batman und Catwoman in Gotham City geteilt, die kürzlich beim Dreh des Films entstanden.



In Deutschland soll The Batman am 3. März 2022 ins Kino kommen. Neben Robert Pattinson und Zoë Kravitz gehören auch Paul Dano (Riddler) und Colin Farrell (Pinguin) zum Cast.

Was erwartet ihr von Catwoman in The Batman?