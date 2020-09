The Batman mit Robert Pattinson: DC-Blockbuster startet neuen Anlauf

Wegen einem positiven Corona-Test von Robert Pattinson musste der Dreh zu The Batman unterbrochen werden. Jetzt kann die Produktion des DC-Films wieder fortgesetzt werden.

Vor zwei Wochen mussten die Dreharbeiten zu The Batman vorzeitig unterbrochen werden. Ohne offizielle Bestätigung des Studios wurde bekannt, dass sich Hauptdarsteller Robert Pattinson mit dem Coronavirus infiziert hatte. Der Schauspieler begab sich direkt in Quarantäne und die Dreharbeiten zu dem DC-Blockbuster wurden pausiert.

Jetzt gibt es aber wieder gute Nachrichten: Die Dreharbeiten zu The Batman werden in London fortgesetzt.

Cast und Crew sind zurück am Set von The Batman

Wie Variety berichtet, kann der Dreh des DC-Films wieder weitergehen. Am 3. September begaben sich Robert Pattinson und alle Personen, die bei der Produktion in direktem Kontakt mit dem Batman-Darsteller waren, zur Sicherheit in Quarantäne.

Hier könnt ihr den ersten Trailer zu The Batman schauen

The Batman - Trailer (Deutsch) HD

Von Warner Bros. wurde vor zwei Wochen nie offiziell bestätigt, dass es sich bei der mit dem Coronavirus infizierten Person tatsächlich um Pattinson handelt. Variety konnte jedoch eine Meldung von Vanity Fair bestätigen, die den Hauptdarsteller des Blockbusters als Erkrankten identifizierten. Auch nach der Wiederaufnahme des The Batman-Drehs will das Studio keine Infos zu den privaten Angelegenheiten am Set rausgeben.

In The Batman bekommen wir eine jüngere Version von Bruce Wayne zu sehen, der erst noch in seine Rolle als Superheld in Gotham City wachsen muss. In der Handlung des Films trifft der Dunkle Ritter bei Ermittlungen in einer düsteren Mordserie auf verschiedene Bösewichte wie den Riddler, den Pinguin oder den Gangsterboss Carmine Falcone. Mit dabei ist auch Catwoman, über die noch nicht bekannt ist, ob sie gut oder böse sein wird.

Trotz des jüngsten Stopps der Dreharbeiten soll der aktuelle Kinostart von The Batman nicht verändert werden. In Deutschland startet der neue DC-Blockbuster am 30. September 2021.

Was ist für euch am kommenden Batman-Film am interessantesten?