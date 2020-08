The Batman: Was verrät das Trailer-Rätsel über den Riddler?

Der Riddler ist eine der gruseligsten Figuren im The Batman-Trailer. Seine Rätsel-Nachricht wurde von Fans bereits gelöst, doch was verrät sie uns über Paul Danos Bösewicht?

Das unheimliche Geräusch abgezogenen Gewebebands eröffnet den ersten Trailer für The Batman. Erst hören wir, dann sehen wir, wie der Riddler (Paul Dano) sein Opfer verziert. Der legendäre Batman-Schurke ist im neuen Kinofilm mit Robert Pattinson kaum wieder zu erkennen.

Seinem Comic-Ursprung bleibt er aber treu, indem er dem dunklen Ritter ein Rätsel als Hausaufgabe aufgibt. Die Symbolschrift in der Geschenkkarte wurde nach Veröffentlichung des Trailers prompt entziffert. Doch was verrät uns das Rätsel des Riddlers über diese neue Interpretation der Figur?



Das bedeutet die kodierte Nachricht im The Batman-Trailer

Am Tatort findet Jim Gordon (Jeffrey Wright) eine Geschenkkarte, die für Batman bestimmt ist. In einem Wechsel aus normal lesbarer Schrift und einem Code steht darin eine Nachricht Batmans "geheimen Freund".

Schaut euch den deutschen Trailer für The Batman an:

"Spielen wir ein Spiel, wir zwei allein", heißt es weiter. Dabei steht handgeschrieben auf der linken Seite der Karte die Frage:

What does a liar do when he's dead? (Was macht ein Lügner, wenn er tot ist?)

Die Auflösung steht in Symbolen darunter. Mehrere Fans haben diesen Code aus dem The Batman-Trailer entschlüsselt. Die Antwort lautet:

He lies still. (Er liegt still.)

Durch die Übersetzung geht die Mehrdeutigkeit dieses Wortspiels verloren, allerdings ist die Lösung des Riddler-Rätsels sowieso nicht so interessant wie die Präsentation des Ganzen.

Wer sich fragt, wie das Rätsel gelöst wurde, sollte sich den Feed von Spiele-Designer Mike Selinker anschauen, der sein Vorgehen erklärt hat:

Doch verrät uns dieses Rätsel über Paul Danos Version des Schurken?

Dieser Riddler steht noch an seinen Anfängen als Bösewicht

Der Riddler ist ein Angeber durch und durch. Mit seinen Rätseln versucht er, seine intellektuelle Überlegenheit zu beweisen. In den Comics wächst so aus dem Kind, das in die Schule einbricht, um einen Wettbewerb zu gewinnen, ein formidabler Gegenspieler von Batman heran.

Neben dem leuchtend grünen Zweireihers aus den Comics wirkt Paul Danos Riddler jedoch eher, als wäre er gerade aus einem Fachgeschäft für Tarnfarbenkleidung entflohen. Das Grün ist dunkel, das Gesicht von einer grobschlächtigen Maske verhüllt. Die dicke Brille stülpt er einfach drüber, sodass ihm der nerdige Look trotz allem erhalten bleibt. Darin erinnert er an Cory Michael Smiths Version aus der Serie Gotham.

© Warner Bros. Der Riddler im Trailer

Ähnlich wie beim Kostüm von Robert Pattinsons Batman wirkt auch das Riddler-Outfit handgemacht und improvisiert. Held und Gegenspieler in The Batman stehen nämlich noch am Anfang ihrer Reise.



Das bestätigen auch Aussagen von Co-Autor und Regisseur Matt Reeves. Am Wochenende erklärte er beim DC FanDomeEvent, dass der Riddler innerhalb der Welt von The Batman "zum ersten Mal auftaucht".



Darüber hinaus trägt Paul Danos Figur den bürgerlichen Namen Edward Nashton. Der stammt aus den Comics und begleitete den Riddler, bevor er auf den enigmatischen Künstlernamen Edward Nygma umsattelte.

© DC Comics Der Riddler in den Comics

Dieser neue Riddler steht mit einem Fuß in seiner alten Identität und mit dem anderen in seinem neuen, gefährlichen Leben als Bösewicht.

Was das Rätsel aus dem The Batman-Trailer andeutet

Für einen Trip zur Maßschneiderei reicht es bei diesem Riddler offensichtlich noch nicht. Doch sein Kostüm ist gruseliger als es die geschmacklichen Entgleisungen früherer Riddler-Inkarnationen je sein könnten.

Das, was wir von Danos Bösewicht im Trailer für The Batman sehen, erinnert weniger an den schlacksigen Spielleiter als vielmehr an den Zodiac Killer. Der reale Serienmörder trieb zwischen 1968 und 1969 sein Unwesen in der San Francisco Bay Area.

Dabei fiel er nicht nur durch eine schwarze Maske auf, sondern suchte auch durch zum Teil verschlüsselte Nachrichten die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Der Zodiac Killer trieb ein perfides Spiel mit Polizei und Presse und versetzte so Tausende in Angst und Schrecken.



© Warner Bros. Zodiac von David Fincher

Nicht von ungefähr erinnert die unheimliche Inszenierung des Tatorts im Trailer an einen Film von Zodiac- und Sieben-Regisseur David Fincher. Opfer und Nachricht könnten ebenso in einem Serienkillerfilm auftauchen.

Nur handelt es sich hier um einen angehenden Bösewicht, der durch eine recht einseitige Brieffreundschaft mit einem Mann im Fledermauskostüm kommuniziert.

Batman ist wieder Detektiv und der Riddler wird zum Serienkiller

Dass The Batman den dunklen Ritter wieder verstärkt als Detektiv begreift, passt jedenfalls zur These vom Riddler als Serienkiller. Nicht nur das Äußere hebt sich von vorangegangenen Kino-Abenteuern ab, auch in Sachen Genre scheint dieser Batman so nah am Krimi wie selten zuvor.

© Warner Bros. Das Opfer des Riddlers

Welche Ziele der Riddler wirklich verfolgt, bleibt nach dem Trailer natürlich unklar. Die Korruption in Gotham ist ein Thema des Films und darauf scheint sich der Schriftzug "No more Lies" ("Keine Lügen mehr") auf dem Kopf des Opfers zu beziehen. Geht es ihm dabei "nur" um Polizei und Politik oder vielleicht sogar um Thomas Wayne?



Vorbildhaft könnte hierbei die Batman-Spielereihe von Telltale, sein. Darin ähnelt der Riddler dem Jigsaw-Killer aus Saw (via Den Of Geek ), während Thomas Wayne bei Telltale Verbindungen zu Gangsterboss Carmine Falcone (John Turturro) besitzt.

Nach einem selbstlosen Kampf für Transparenz sieht das Vorgehen des Riddler auf jeden Fall nicht aus.

The Batman startet am 30. September 2021 in den deutschen Kinos.

