The Batman mit Robert Pattinson: Fantastischer neuer Trailer verspricht einen der besten DC-Filme

Beim DC FanDome wurde ein neuer Trailer zu The Batman mit Robert Pattinson enthüllt. Der zeigt den Dunklen Ritter in düster-brutaler Höchstform und bietet einen besseren Blick auf weitere wichtige Charaktere.

Nachdem beim DC FanDome 2020 der erste lange Trailer zu The Batman enthüllt wurde, hat das diesjährige Live-Event für Comicfilm-Fans nachgelegt. Der zweite Trailer zu dem DC-Blockbuster mit Robert Pattinson verspricht ein düsteres Noir-Epos im Superhelden-Universum. Dabei trumpft die neue Vorschau mit bildgewaltiger Atmosphäre, brutaler Härte und einem besseren Blick auf die wichtigsten Figuren auf.

Inspiration für The Batman: Batman-Comic The Long Halloween bei Amazon *

Neuer The Batman-Trailer zeigt mehr von Catwoman und dem Pinguin

Der neue Trailer zum kommenden DC-Blockbuster von Matt Reeves beginnt mit einer Szene, in der der Riddler (Paul Dano) verhaftet wird. Das dürfte aber erst der Beginn eines seiner sadistischen Spiele sein, in das Bruce Wayne (Robert Pattinson) verwickelt wird.

Schaut hier den neuen Trailer zu The Batman auf Deutsch:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Neben der Eröffnungsszene mit dem Riddler setzt der neue The Batman-Trailer wieder auf bildgewaltige, düstere Eindrücke, die erneut von der bedrückenden Nirvana-Ballade Something in the Way begleitet werden. Dazu kommt ein beeindruckender Robert Pattinson als jüngerer Bruce Wayne, der an den brodelnden Schauspielstil von Ben Afflecks Batman anknüpft. Auch im neuen Trailer schlägt er immer wieder mit brutaler Wucht zu.

Die besten neuen Eindrücke liefert der zweite The Batman-Trailer zu Selena Kyle aka Catwoman (Zoë Kravitz) und Bösewicht Pinguin (Colin Farrell). Nachdem sie im ersten Trailer nur im Kostüm zu sehen war, zeigt sich Selena Kyle hier mit mysteriöser Anziehungskraft gegenüber Bruce Wayne. Der Pinguin jubelt dagegen bei einem gefährlichen Schlag gegen den DC-Helden. Wie das Ende des Trailers andeutet, hat er sich aber wohl zu früh gefreut.

Schaut hier noch ein neues Video zur Produktion von The Batman:

The Batman - DC FanDome Sneak Peak (English) HD

Nachdem The Batman mehrfach verschoben werden musste, soll der DC-Film jetzt am 3. März 2022 in den deutschen Kinos starten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.