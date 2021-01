The Batman mit Robert Pattinson: Neuer Blick auf Riddler-Kostüm durch Softdrink (!) enthüllt

Der erste Trailer zu The Batman zeigte uns eine frühe Version des Riddlers. Nun wissen wir, wie der Bösewicht mit seinem kompletten Kostüm aussieht.

In The Batman bekommt es Robert Pattinson mit einer Vielzahl an Gegenspieler*innen dazu. Zu diesem Kreis gehört auch der von Paul Dano verkörperte Riddler. Im ersten Trailer zum DC-Blockbuster konnten wir bereits einen ersten Blick auf den DC-Schurken werfen. Jetzt ist eine deutlich fortgeschrittenere Version seines Kostüms geleakt.

Batman-Bösewicht Riddler zeigt sich mit neuem Kostüm

Ausgerechnet ein Softdrink ist für den Leak verantwortlich. Im Zuge der Promo-Kampagne von The Batman wird es verschiedene Kollaborationen mit diversen Marken geben. Eine dieser Marken ist Mountain Dew aus dem Hause PepsiCo. Exklusiv für The Batman kommt ein sogenanntes Riddler's Brew auf den Markt, wie Best Products berichtet.

Dafür wurden erste Entwürfe erstellt, die nun ihren Weg ins Internet gefunden haben und den Riddler in seinem unheimlichen Kostüm zeigen. In der linken Ecke über den Logo ist der Riddler mit neuer Maskierung zu erkennen. Besonders auffällig ist die Brille mit grünem Gestell und entsprechend gefärbten Gläsern.

The Batman erzählt von Bruce Waynes zweiten Jahr als dunkler Ritter. Der Riddler scheint dagegen noch nicht so lange in Gotham City zu wüten. Darauf deutet die Veränderung seines Kostüms hin, das im ersten Trailer zum Film deutlich improvisierter aussieht als auf dem Etikett der Mountain Dew-Falschen. Hier ein Bild zum Vergleich:

© Warner Bros. Paul Dano als Riddler in The Batman

Egal in welcher Version wir uns Paul Danos Riddler anschauen: Die Kostüme der Figur wirken deutlich düsterer und "realistischer" als die knallbunten Farben, mit denen Jim Carrey in Batman Forever in Erscheinung trat. Nach dem grimmigen Trailer zu The Batman dürfte das aber niemanden überraschend.

© Warner Bros. Jim Carrey als Riddler in Batman Forever

Spannend ist außerdem der Hinweis auf dem Etikett, dass The Batman "only in theaters" - also nur im Kino - erscheint. Warner Bros. sorgte zuletzt für Aufsehen mit der umstrittenen Entscheidung, sämtliche für 2021 geplanten Kinostarts gleichzeitig im Kino und auf dem Streaming-Dienst HBO Max zu veröffentlichen.



Für The Batman, der laut aktuellen Stand am 3. März 2022 startet, besteht demnach die Hoffnung, dass er eine exklusive Auswertung in den Lichtspielhäusern erhält, ehe er ins Heimkino wechselt. Über weitere Entwicklungen zur Veröffentlichung des Films halten wir euch auf dem Laufenden.



