The Batman neu bei Amazon: Einen der besten Filme des bisherigen Jahres schon jetzt im Heimkino streamen

The Batman wurde bereits als Stream veröffentlicht. Wir verraten, wie ihr das Superhelden-Spektakel als digitalen Kauf oder Leih-Download im Heimkino schauen könnt.

So düster wie im neuen DC-Superheldenfilm The Batman mit Robert Pattinson in der Hauptrolle sah Gotham noch nie aus Der bildgewaltige Blick in den Abgrund der Metropole begeistert noch immer im Kino.

Wer die gefeierte Jagd des Dunklen Ritters auf den mörderischen Riddler aber zu Hause genießen will, kann The Batman schon als digitalen Download streamen. Und auf Blu-ray, in 4K und in limitierten Steelbooks vorbestellen. Amazon bietet neben Google, Apple und Sky The Batman digital an.

Neu bei Amazon: The Batman schon jetzt schon digital kaufen und streamen

Amazon bietet einen hochauflösenden UHD-Stream an. Wenn ihr die Leihoption wählt, habt ihr ab Beginn 48 Stunden Zeit, um den Film zu schauen. Fangt ihr ihn nicht an, bleibt er 30 Tage in eurer Bibliothek.

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Warum sich The Batman unbedingt im Heimkino lohnt

Das fast 3 Stunden lange Superhelden-Epos interpretiert die Batman-Figur als Detektiv und Jäger eines Serienkillers, dem Riddler. Zusammen mit der Polizei und Commissioner Gordon durchwühlt Bruce Wayne ein Gothman, wie wir es noch nie gesehen haben. Regisseur Matt Reeves stattete die Welt detailliert aus. Dieser Batman ist schmutzig und brutal wie lange nicht.

Dazu bietet The Batman krachende Actionsequenzen und bildgewaltige Aufnahmen, die auf euren Fernsehern wunderbar zur Geltung kommen werden. Vor allem Robert Pattinson wird als Darsteller gelobt.

The Batman jetzt schon bei Amazon digital leihen und kaufen Zum Deal Deal

Neben dem Heimkino-Stream: Limitierte Sonder-Editionen von The Batman jetzt vorbestellen

Darüber hinaus kommt der Superheldenfilm mit Serienkiller-Einschlag auch in mindestens zwei Steelbook-Editionen auf den Markt, nämlich auf Blu-ray und in 4K. Die Limited Steelbook Edition auf Blu-ray ist für 29,99 Euro bereits vorbestellbar:

Sobald das 4K-Steelbook vorbestellbar ist, erfahrt ihr das natürlich hier.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.