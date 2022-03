The Batman übertrifft alle Erwartungen und ist Spider-Man: No Way Home trotzdem meilenweit unterlegen

Das Einspielergebnis von The Batman lässt uns auf Teil 2 hoffen. Mit dem unglaublichen Erfolg von Spider-Man: No Way Home kann Robert Pattinsons dunkler Ritter allerdings nicht mithalten.

Am Wochenende waren in Hollywood alle Augen auf The Batman gerichtet: Wie wird sich Robert Pattinson als DC-Held an den Kinokassen schlagen? Mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar hat Warner Bros. große Hoffnungen in das von Matt Reeves inszenierte Reboot gesetzt. Die Box-Office-Zahlen vom Wochenende sind bemerkenswert.

The Batman jetzt schon auf 4K, Blu-ray und DVD bestellen Zu Amazon Fürs Heimkino

In Nordamerika debütierte The Batman mit 128,5 Millionen US-Dollar und übertraf sogar die hoch angesetzten Erwartungen, die sich bei einem Einspiel von rund 100 Millionen US-Dollar eingependelt hatten. Damit legt der Film den zweitbesten Kinostart seit Pandemiebeginn hin, wie der Hollywood Reporter berichtet.

The Batman kann Spider-Man nicht das Wasser reichen

Der Marvel-Konkurrenz ist er dennoch meilenweit unterlegen: Spider-Man: No Way Home, der erfolgreichste Film der Corona-Ära, startete in Nordamerika mit 260 Millionen US-Dollar, was nach Avengers: Endgame das zweitbeste Kinodebüt eines Films in Nordamerika ist. Dennoch kann bei The Batman von einem Box-Office-Triumph gesprochen werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Batman schauen:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

International konnte der DC-Blockbuster weitere 120 Millionen US-Dollar (5,1 Millionen US-Dollar aus Deutschland) in insgesamt 75 verschiedenen Märkten einspielen. Dadurch nähert sich The Batman weltweit 250 Millionen US-Dollar an, was in Pandemiezeiten alles andere als selbstverständlich ist. Nicht einmal die dreistündige Laufzeit konnte das Publikum beim Kinogang am Wochenende abschrecken.

Das Einspielergebnis ist ein gutes Zeichen für The Batman 2

Offiziell hat The Batman 2 noch kein grünes Licht erhalten. Nach diesem starken Startwochenende dürfte es aber nur eine Frage der Zeit sein, bis Warner die Fortsetzung in Auftrag gibt. Nicht zuletzt plant das Studio den Ausbau des Pattinson-Verse mit zwei Spin-off-Serien (eine über Colin Farrells den Pinguin und eine über das Gotham PD), die exklusiv für den Streaming-Dienst HBO Max entstehen.

Zum Weiterlesen: Robert Pattinson spielt den besten Batman aller Zeiten

Apropos HBO Max: The Batman ist der erste große Blockbuster, den Warner Bros. wieder exklusiv auf die große Leinwand bringt. Letztes Jahr veröffentlichte das Studio seine Filme gleichzeitig im Kino und auf dem Streaming-Dienst. Auch dieser Umstand dürfte zu den überzeugenden Kinozahlen von The Batman beigetragen haben.

Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robert Pattinson?

Die dieser Ausgabe des Podcasts Leinwandliebe geht es um den neusten DC-Film, der uns Robert Pattinson als dunklen Ritter in einem kaputten Gotham City vorstellt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schlägt sich Pattinson bei seinem DC-Debüt? Wie düster kann Gotham in Szene gesetzt werden? Und wie unterscheidet sich The Batman zu vorherigen Batman-Filmen? All das erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr The Batman bereits gesehen?