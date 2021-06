The Blacklist-Enthüllung nach 8 Jahren: Trailer verspricht endlich Auflösung von Reddingtons Geheimnis

Der neue The Blacklist-Trailer zur 20. Folge der 8. Staffel macht Fans riesige Hoffnungen, dass Reddington Liz endlich das große Geheimnis erzählt: "Es ist an der Zeit."

Seit ganzen 8 Jahren spekulieren The Blacklist-Fans, warum Raymond Reddington damals in Folge 1 der 1. Staffel in Elizabeth Keens Leben trat. Wer ist er wirklich und warum ausgerechnet Liz? Der neue Trailer zur 20. Folge der 8. Staffel verspricht endlich eine Auflösung – hoffentlich werden wir nicht enttäuscht.



Reddington im The Blacklist-Trailer: “Ich werde ihr alles erzählen”

Kürzlich stellten wir euch eine Theorie vor, warum es in Staffel 8 endlich so weit sein muss: Elizabeth ist bereit für Reddingtons Geheimnis, denn sie haben beide nichts mehr zu verlieren. Der neue Trailer verstärkt die Hoffnung auf baldige Erlösung und macht es eindeutig.

The Blacklist - S08 E20 Trailer (English) HD

Bis zum Finale der 8. Staffel sind es noch 4 Folgen, die immer einen Tag nach US-Ausstrahlung in Deutschland bei Amazon zu streamen sind.

Am 23. Juni läuft das Finale bei NBC. Wir schlüsseln euch den Trailer auf, der Fans rund um die Welt hibbelig machen dürfte.

Das alles verrät der The Blacklist-Trailer über die bevorstehende Enthüllung

In der 19. Folge der 8. Staffel standen sich Reddington und Elizabeth bewaffnet gegenüber. Er will sie eigentlich retten und zieht sie aber immer tiefer in seine Probleme und Geheimnisse, sie will ihn dafür töten. Das Tête-à-Tête wird von einem Mann gestört, der sie beide töten will, und so müssen Red und Liz einmal mehr zusammenarbeiten.

© NBC The Blacklist Staffel 8: Reddington in Folge 19

Im Trailer zur nächsten, 20. Folge der 8. Staffel namens Godwin Page hören wir Reddington als erstes sagen, was wir seit 8 Jahren wissen:

Was Elizabeth will, sind Antworten auf die Fragen, wer sie ist und warum ich in ihr Leben trat.

Dann fügt er an, was wir seit 8 Jahren hoffen:

Ich werde ihr alles erzählen. Es ist an der Zeit.

Auf die Frage von Dembe, wo das passieren wird, erwidert Reddington: “Wo alles begann.” und der Trailer zeigt uns den Hochsicherheitskubus aus Staffel 1. Als wunderbare Spiegelung zur 1. Staffel wird diesmal allem Anschein nach nicht Reddington sondern Elizabeth darin eingesperrt.

© NBC The Blacklist Staffel 8: Elizabeth im Trailer zu Folge 20

Auch wenn die einzelnen Sätze im Trailer offensichtlich aus verschiedenen Gesprächen und Monologen zusammengeschnitten sind, ist es eindeutig. Reddington wird Elizabeth in der kommende Folge ein zentrales Geheimnis anvertrauen bzw. in eigenen Worten “alles erzählen”.

Die zentralen Fragen in The Blacklist sind nach wie vor:

Wer ist Reddington wirklich?

In welchem Verhältnis steht Elizabeth zu ihm?

Und seit neuestem: Warum ist Elizabeth eine Zielscheibe, wenn andere die Wahrheit erfahren?

Natürlich könnte er sie auch erleuchten, ohne dass wir es direkt zu hören bekommen oder Trailer führt uns in die Irre. Beide Möglichkeiten sind bei diesem Trailer absolut inakzeptabel und würden zu großer Fan-Enttäuschung führen.

Wenn die Folge Goodwin Page am Freitag bei Amazon erscheint, wissen wir mehr.

Nach The Blacklist: Viele neue Serientipps gibt's im Moviepilot-Podcast

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber kriegt ihr die volle Dosis an Serien-Highlights im Juni:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hier ist für jeden etwas dabei, denn wir haben Netflix, Amazon, Sky, Disney+ und Apple TV+ geprüft und stellen euch die 20 besten Serienstarts des Monats vor.



Denkt ihr, The Blacklist wird das große Geheimnis endlich lüften?