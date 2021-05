The Blacklist: Bereitet Staffel 8 heimlich die große Enthüllung von Reddingtons Geheimnis vor?

In Staffel 8 von The Blacklist ändert sich alles: Wir erklären, warum die Serie damit heimlich die lang ersehnte Enthüllung von Reddingtons ewigem Geheimnis vorbereiten dürfte.

Wer ist Raymond Reddington und warum ist er so auf Elizabeth Keen fixiert, fragen wir uns seit Staffel 1 von The Blacklist. In Staffel 8 sind wir kaum schlauer. Allerdings hat sich dieses Jahr einiges bei Red und Liz geändert und wir könnten der Enthüllung zum Greifen nahe sein. Eine Erklärung:

The Blacklist Staffel 8: Liz ist endlich bereit für Reddingtons großes Geheimnis

Bisher fragten wir nur: Was ist Reddingtons Geheimnis? Wer ist er und wer ist Elizabeth für ihn? (Und warum zur Hölle machen wir das schon seit 8 Jahren mit?)

Genauso spannend ist allerdings die Frage, warum Red Liz seit acht Jahren die Wahrheit vorenthält. Ein Satz von Dembe, sein einziger Vertrauter, der die Wahrheit kennt, meinte vor einiger Zeit: "Ich bin mir nicht sicher, ob Elizabeth jemals dafür bereits sein wird, was du [ihrer Mutter] Katarina angetan hast."



Es folgen Spoiler für Staffel 8 - die ihr schon jetzt bei Amazon streamen könnt !*

© NBC Katarina Rostova vor ihrem Verschwinden

Reddit-Nutzer:in HarveyMidnight hat in einer äußerst interessanten Aufschlüsselung dargelegt, dass Liz' Absturz in die Kriminalität in Staffel 8 jetzt der Schlüssel sein könnte. Liz sei bereit für die Wahrheit.



Wie wir alle wissen, war Liz bis zum Ende der 7. Staffel eine mehr oder weniger gesetzestreue FBI-Agentin. In Staffel 8 versucht sie mehrmals, Red zu töten und nimmt dabei den Tod Unschuldiger in Kauf.

Kurze Auffrischung für alle Langzeit-Zuschauenden: Red hat ihr ihren Ziehvater, ihren Ehemann und zu Beginn von Staffel 8 auch ihre Mutter genommen - und sagt ihr seit acht Jahren nicht, warum.

The Blacklist Staffel 8: Liz kann Reddington jetzt verstehen

Reddingtons eigene Aussagen, dass sein großes Geheimnis Elizabeth in Gefahr bringen würde, wirken mittlerweile nur noch wie fadenscheinige Ausreden. Warum sollte es Liz in Gefahr bringen, wenn sie alleine von ihrem Geheimnis weiß?

© NBC The Blacklist: Reddington

Hier setzt die Theorie von HarveyMidnight bei Reddit an: Reddingtons Geheimnis ist nicht gefährlich für Liz' Leben, sondern ein äußerst brutales Kapitel in seiner Vergangenheit, das Red bloßstellen würde:

[Es muss etwas sein, dass] Reddington als eiskaltes kriminelles Mastermind entlarvt und es hat mit Katarinas Verschwinden [vor vielen Jahrzehnten] und mit dem Tod des echten Reddington zu tun. Der Grund, warum Liz "nicht bereit war", ist nicht die Gefahr, die von dem Geheimnis ausgeht, sondern dass Red es ihr aus Scham nicht erzählen wollte. Er wusste, Liz ist eine Mutter, Ehefrau und gutherziger 'Cop', der seine Seite niemals verstehen würde.

Doch in Staffel 8 ist alles anders. Wie viel tiefer könnte Reddington bei Liz noch sinken, als ihr Mordopfer zu werden? Und wie viel tiefer kann Liz sinken, als Unschuldige bei einem blinden Rachetrip zu töten?

© NBC The Blacklist: Elizabeth Keen

Wenn Red ihr das Geheimnis jetzt nicht erzählt, um sie aufzuhalten, dann will er sie damit wohl wirklich beschützen oder es geht um etwas viel Größeres als die beiden. Viel plausibler finde ich aber die Theorie, dass Liz bzw. Red jetzt bereit sind dafür.



Reddington hat in The Blacklist Staffel 8 bei Liz nichts mehr zu verlieren

Viele Möglichkeiten gibt es nicht für den Ausgang der derzeitigen Pattsituation, bei der ausnahmslos alle Beteiligten nur verlieren. Da Staffel 9 bereits bestellt ist, werden weder Reddington (zu 100 Prozent) und Liz (wohl eher zu 80-90 Prozent) nicht sterben.

Das heißt, irgendwer oder irgendwas muss Elizabeth die Mordlust nehmen und das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist Reddingtons Geheimnis. Da wir Reds Geheimnisse bisher immer aus Sicht von Elizabeth kennengelernt haben, wird es sich auch hier nicht anders verhalten.

HarveyMidnight resümiert:

Wir alle werden Reds Geheimnis am Ende der 8. Stafffel erfahren. Red wird [Liz] alles erzählen. Staffel 9 wird den wahren Krieg enthüllen: der Abschluss von Reds 30-jährigem Plan, mit Liz' Hilfe ... und ihrem vollen Bewusstsein und informierter Zustimmung.

Es ist epische Vorstellung für eine vielleicht vorletzte oder letzte 9. Staffel The Blacklist, die ich nur allzu gern unterstütze.

© NBC The Blacklist: Red und Liz vereint

Derzeit sind viele The Blacklist-Fans alles andere als begeistert von den Staffel 8-Episoden, die sich auf Elizabeth konzentrieren. Eine Versöhnung und ein gemeinsames Zusammenarbeiten gegen eine viel schlimmere Gegenseite, wäre ein cleverer Schachzug der Showrunner für Staffel 9, um das Ganze spannend zu halten.

Was denk ihr: Wann wir das große Reddington-Geheimnis gelüftet?