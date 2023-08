The Blacklist-Finale enttäuscht Fans und das Schlimmste ist die allerletzte Szene: "10 verdammte Jahre meines Lebens verschwendet"

The Blacklist liefert ein Serien-Ende, das kontrovers diskutiert werden wird. Die 10. und letzte Staffel ließ viele Fan-Wünsche unerfüllt und die fieseste Kritik gibt es an der extravaganten Entscheidung für die finale Szene.

The Blacklist ist beendet und die Fan-Gemeinde ist gespalten. Vereinzelte Stimmen loben das Finale als poetisch. Dem steht harsche Kritik vom enttäuschten Part des Publikums gegenüber. Die Krimiserie lief 10 Jahre lang und endet ausgerechnet mit einem Stier-Unfall. Viele Fans sehen rot.

Achtung, es folgen Spoiler für das Finale von The Blacklist.



Fans rechnen mit dem Finale ab: "So eine Beleidigung für die Legende von Red & die Fans von The Blacklist"

Raymond Reddington (James Spader) wird in der letzten Szene von The Blacklist in Spanien von einem Stier zu Tode getrampelt. FBI-Agent Donald Ressler findet ihn und benachrichtigt seinen Vorgesetzten Harold Cooper (Harry Lennix). Das war’s.

Dieses abrupte Ende regt Fans auf. DownAP schreibt bei Reddit :



Als könnte [das Finale] nicht noch schlimmer werden, wird die Serie ohne IRGENDEINEN Schluss beendet. Keine Beerdigung für Red, keine Auflösung für die Charaktere, die uns die letzten Jahre ans Herz gewachsen sind.

Immerhin bekommt Reddington den Todes-Schlussstrich unter seinen legendären Charakter gesetzt. Ressler und Cooper, die genau wie James Spader in allen 218 Folgen zu sehen waren, bekommen nicht einmal das.

Auch der Tod durch einen Stier macht die Fans wütend und ebenso kreativ. Das Wortspiel "Bullshit" (zu Deutsch "Stierkacke") mausert sich gerade zu einem geflügelten Wort in der The Blacklist-Fan-Gemeinde:

Ich denke immer noch an das The Blacklist-Finale. Was für ein Haufen Bullshit.

Ich vor zwei Stunden: Was für ein Bullshit-Ende wird The Blacklist haben?

The Blacklist: Wortwörtlichen Bullshit.

Natürlich sind auch positive und gemischte Gefühle zum The Blacklist-Finale vertreten. Immerhin haben Fans 10 Jahre mit Reddington und der Taskforce verbracht.

Nicht einmal ich kann die gemischte und instabile, emotionale Reise verstehen, auf die mich das Ende von The Blacklist geschickt hat...

Fakt ist aber, dass das Publikum keine Auflösung bekommt. Unter anderem ReddingtonUnderwood weist bei Reddit daraufhin, dass die Serie ihre größte Frage nicht beantwortet hat – die Frage nach Reddingtons wahrer Identität.



So eine Beleidigung für die Legende von Red und die Fans von The Blacklist. Es ist, als hätten es die Drehbuchschreibenden nicht einmal versucht. Alles, was wir bekommen, ist ein Hinweis, dass die Redarina-Theorie vielleicht stimmt.

Bei der sogenannten Redarina-Theorie handelt es sich um die wahrscheinlichste Erklärung, wer Raymond Reddington wirklich ist. Hier erklären wir Reddingtons Identität ausführlich .

Reddit-Mitglied Yaden2 bringt es auf den Punkt: "WIR WISSEN IMMER NOCH NICHT, WER ER IST????" Frustration verspürt auch stuart210 . Nach 10 Jahren des Rätselratens gibt es keine Antwort: "10 verdammte Jahre meines Lebens verschwendet, in denen ich wissen wollte, wer Red wirklich ist."

Fans nehmen das Finale nicht ernst und setzen den Stier auf die Blacklist

Nicht alle Fans speien Galle. Es gibt unterschiedliche Strategien, mit der Enttäuschung umzugehen. Viele machen sich einfach lustig und befüllen das Internet mit ihren Witzen über das The Blacklist-Finale:



Magic_Cucumber : "Red hat seine Seele einfach in den Stier transferiert. Deshalb schaut Ressler den Stier aus der Ferne so an. Redbull bestätigt!"

: lkernan : " The Blacklist #1: Der Stier. "

: T-Baaller : "Reddington war in Wahrheit die ganze Zeit Liz aus der Zukunft."

Staffel 10 streamt bei Netflix

Wenn ihr euch selbst ein Bild vom Finale von The Blacklist machen wollt, dann könnt ihr das ab dem 12. August 2023 bei Netflix machen. Dort erscheint die finale Staffel auf einen Schlag. Bei Amazon * gibt es bereits jetzt einen Großteil der 10. Staffel auf Deutsch zu streamen.

Podcast-Tipp: Warum das Ende von The Blacklist nur enttäuschen konnte

The Blacklist ist ein Phänomen. Inmitten der Prestige-Serien Breaking Bad, Game of Thrones und The Walking Dead startet die Krimiserie am 23. September 2013 mit einem fesselnden Auftakt. Das war der Anfang einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte.

Meine Kollegin Jenny Jecke und ich stellen uns im Podcast zwei Fragen, die uns schon länger beschäftigen: Warum ist The Blacklist so beliebt? Und ist ein zufriedenstellendes Ende nach dem Twist der 8. Staffel überhaupt möglich?



