The Blacklist Staffel 7-Synchro: Warum bei Netflix noch deutsche Folgen fehlen

The Blacklist Staffel 7 mit James Spader ist jetzt bei Netflix, doch nur die ersten 8 Folgen sind in deutscher Sprache verfügbar. Wir verraten euch, warum das so ist.

Die 7. Staffel von The Blacklist kam in Deutschland erst mit einigen Tagen Verspätung zu Netflix, ist seit dem 26. Juni aber endlich dort verfügbar. Allerdings gibt es ein kleines Manko: Nicht alle der insgesamt 19 Episoden könnt ihr in deutscher Sprache streamen. Synchronisiert wurden bislang vielmehr nur die ersten acht Folgen. Der Streaming-Dienst hat uns auf Anfrage den Grund dafür mitgeteilt.

The Blacklist Staffel 7: Darum fehlen deutsche Folgen

Laut Netflix gab es aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie Verzögerungen bei der Produktion von The Blacklist. Wie bei vielen anderen neuen Serienstaffeln im Repertoire ist auch hier die Arbeit an der Tonspur betroffen. Die Sicherheit der Mitarbeiter des VoD-Anbieters hat Vorrang.

Wir können aber davon ausgehen, dass die deutsche Synchro so schnell wie möglich nachgereicht wird. Bis dahin habt ihr immerhin die Möglichkeit, Folge 9 bis 19 - also auch das formal außergewöhnliche Staffel-Finale - in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln zu streamen.

