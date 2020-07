The Blacklist Staffel 7: Netflix behebt Verzögerung überraschend schnell

The Blacklist steht aktuell auf Platz 1 der Netflix-Charts. Nun gibt es die 7. Staffel der Serie mit James Spader endlich komplett in der deutschen Synchro zum Streamen.

Die 7. und neuste Staffel von The Blacklist steht seit Ende Juni bei Netflix zum Streamen bereit. Einen Wermutstropfen hatte die Angelegenheit jedoch für manche Fans. Denn ein Großteil der 19 Folgen wurde ohne deutsche Synchro angeboten.

Das hat sich mittlerweile geändert. Im Eiltempo waren die Verantwortlichen hinter den Kulissen am Werk, um die Synchronisation möglichst fix umzusetzen. Seit Freitag steht die 7. Staffel komplett in der deutschen Sprachfassung zur Verfügung. Und bei Netflix kletterte die Krimi-Serie mit James Spader und Megan Boone prompt auf Platz 1 der Charts.

The Blacklist Season 7 ist seit heute bei Netflix verfügbar. Wer kein Abo bei dem Dienst hat, kann die 7. Staffel in der englischen Originalversion als Video on Demand bei Anbietern wie Amazon *, Apple oder Google Play kaufen.

The Blacklist bei Netflix: Ungewöhnliches Finale der 7. Staffel nun auf Deutsch

Zunächst wurden von Netflix nur 8 Folgen mit Synchro angeboten, mittlerweile umfasst das Angebot alle Folgen in Deutsch.

Fans von Red und Liz erwartet bekanntlich eine verkürzte 7. Staffel mit einem ganz besonderen Finale. Auf Grund der Ausbreitung der Corona-Pandemie mussten die Dreharbeiten vorzeitig abgebrochen werden. Deswegen besteht die Season nicht aus 22, sondern nur aus 19 Episoden.

Schaut euch den Trailer für die 7. Staffel von The Blacklist an:

The Blacklist - S07 Trailer (English) HD

Da auch das neue Staffelfinale in Form der 19. Folge nicht fertig gedreht werden konnte, setzten die Macher auf ungewöhnliche Maßnahmen. Animationssequenzen vollendeten nämlich das Finale der 7. Staffel von The Blacklist, welches sich dadurch von allen früheren Folgen abhebt.

Innerhalb von fünf Wochen animierte das Team der Firma Proof die fehlenden 20 Minuten, während James Spader (Red), Megan Boone (Liz) und ihre Kollegen ihre Dialogzeilen einsprachen.

Ergebnis ist die Hybrid-Episode Die Brüder Kazanjian, mit der die Season ein improvisiertes Ende nimmt. Wer The Blacklist am liebsten auf Deutsch schaut, kann nun alle Folgen inklusive dieses unerwarteten Staffelfinales bei Netflix streamen.

The Blacklist geht weiter: Wie steht es um Staffel 8?

Bei The Blacklist handelt es sich nicht um ein Netflix-Original, was man schon an der großen Folgenzahl pro Season erkennt. In den USA läuft die Serie beim Network NBC, das mit den Einschaltquoten weiterhin zufrieden ist. Deswegen bestellte der Sender im Februar die 8. Staffel von The Blacklist.

Die Weiterführung wurde gesichert, wann es allerdings neue Folgen geben wird, bleibt unklar. Unter normalen Umständen würde die 8. Staffel von The Blacklist im September in den USA starten. Da aber nicht einmal die 7. wie geplant fertiggestellt werden konnte, ist das leider unwahrscheinlich.

Für gewöhnlich wird die Serie im US-Bundesstaat New York gedreht (obwohl sie in Washington D.C. spielt). Die Rückkehr von The Blacklist hängt also von der Eindämmung der Corona-Krise in den USA ab. Trotz Drehstopp werden die Autoren aber weiter an der Story der neuen Folgen feilen. Schöpfer Jon Bokenkamp erklärte gegenüber The Wrap :

Wir haben Staffel 7 mit dem Wissen begonnen, dass wir eine größere Story erzählen - zu viel, um sie in Staffel 7 zu quetschen. [...] Wir stecken tief in der Mythologie und sind näher am Ende als am Anfang, aber im Moment haben wir einfach Spaß dabei, die Story zu entfalten, die wir erzählen.

