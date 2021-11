The Blacklist Staffel 9 jetzt bei Amazon streamen: Alle wichtigen Infos zum Staffelpass

Red ist zurück, allerdings ohne Elizabeth in The Blacklist Staffel 9. Bevor die neuen Folgen zu Netflix kommen, könnt ihr sie schon bei Amazon streamen.

Die 9. Staffel von The Blacklist kommt erst in ein paar Monaten zu Netflix. Wer jetzt schon wissen möchte, wie es nach dem großen Figurentod in Staffel 8 weitergeht, kann die Serie bereits legal in Deutschland schauen. Denn jede Woche gibt es die neuste The Blacklist-Folge bei Amazon. Mit dem dazugehörigen Staffelpass verpasst ihr keine Episode.

The Blacklist Staffelpass für Staffel 9 bei Amazon kaufen *

* Aktuell stehen Folge 1 und 2 von 22 zur Verfügung.

Zunächst stehen die neuen Folgen in der englischen Originalversion zur Verfügung. Wer sich den Staffelpass holt, kann jetzt das Auftaktdoppel The Skinner und The Skinner: Conclusion OV anschauen.

Das alles bekommt ihr für den Staffel 9-Pass von The Blacklist bei Amazon

Bei Amazon * bezahlt ihr 34,99 Euro für die HD-Version der kompletten 9. Staffel von The Blacklist. Für 29,99 Euro kauft ihr die neuen Folgen in der niedrigeren SD-Qualität.

Mit dem Staffelpass kauft ihr alle Folgen der 9. Season, das heißt voraussichtlich 22. Ihr könnt die Episoden natürlich auch einzeln bestellen, dann bezahlt ihr pro Stück 2,99 Euro für die HD-Version. Mit dem Staffelpass spart ihr allerdings im Vergleich zum Einzelkauf.

Wichtig: Wer den Pass für Season 9 bei Amazon kauft, kriegt die Folgen in der Originalversion ohne Untertitel. Der Staffelpass lohnt sich also für alle, die Englisch problemlos verstehen und nicht auf die deutsche Veröffentlichung warten wollen.

Der Staffelpass zu The Blacklist Staffel 9 umfasst:

Alle Folgen der 9. Staffel The Blacklist für 34,99 Euro in HD, also wahrscheinlich 22 Episoden.

Die neuste Folge wird kurz nach der US-Ausstrahlung bei Amazon bereitgestellt, d.h. samstags.

Die Folgen stehen in der englischen Originalversion ohne Untertitel bereit zum Streamen.

Insgesamt bekommt ihr knapp 950 Serienminuten The Blacklist, das heißt über 15 Stunden James Spader-Unterhaltung.

Diese Folgen gibt es bereits zu streamen:

Folge 1: The Skinner

Folge 2: The Skinner: Conclusion

The Blacklist bei Google Play, iTunes & Microsoft Store: Alternativen zu Amazon

Falls ihr nicht bei Amazon bestellen wollt, könnt ihr die 9. Staffel auch bei den konkurrierenden Anbietern Apple, Microsoft oder Google kaufen. Dort gelten dieselben Preise für HD und SD-Versionen wie bei dem Versandriesen.

© NBC James Spader in The Blacklist

Laut den Anbietern gibt es die neuen Folgen bei Apple und Microsoft mit englischen Untertiteln, was für manche Zuschauende ein Vorteil gegenüber Amazon wäre.

Wann kommt Staffel 9 auf Deutsch?

Vergangenes Jahr lagen rund acht Monate zwischen dem Staffelstart in den USA und der hiesigen Veröffentlichung auf Deutsch. Wahrscheinlich ist demnach, dass The Blacklist Staffel 9 auf Deutsch im Juni oder Juli 2022 bei Amazon und Co. erscheint.

Sollte das Vorgehen so aussehen wie letztes Jahr, werden die Episoden dann wieder über zwei bis drei Wochen verteilt in Schüben in der deutschen Fassung veröffentlicht.

Wann kommt The Blacklist Season 9 auf Deutsch zu Netflix?

Einen Starttermin für The Blacklist Staffel 9 bei Netflix gibt es noch nicht. Traditionell erscheinen die neuen Folgen aber recht zügig nach dem Staffelfinale in den USA. Wir können also damit rechnen, dass die neuen Folgen im Sommer 2022 bei Netflix veröffentlicht werden.

